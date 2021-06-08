王冬勝任非執行主席 續住山頂「大班屋」

縱橫銀行界40載 匯豐首名華人大班

2004年11月9日，渣打（香港）宣布裁減200名零售銀行部員工，佔全公司員工5%，事件引起社會反響，包括多個工會代表到渣打中環總行抗議，有份出席記者會宣布裁員的王冬勝，在同月19日離職，惟當時並未解釋辭職原因，惹來外界猜測，有指是就裁員一事與集團高層意見相左。他翌年4月加入匯豐，並在2010年擢升為亞太區行政總裁，同時擔任香港上海匯豐銀行首名華人大班。

奉職匯豐16年後終退休，外界關注王冬勝會否離開所居的山頂中峽道19號獨立屋，即匯豐的「大班屋」。集團行政總裁祈耀年昨在電話會議中回應指出，王冬勝仍會居住於該屋。祈耀年又表示，集團沒訂下硬性的退休年齡，王冬勝退休是出於自身個人決定，集團慶幸過去的增長歷程有他參與。王冬勝獲委任為香港上海匯豐銀行非執行主席，且會擔任祈耀年的顧問，祈耀年解釋，王擁有很多關於亞洲區的業內知識，有助集團未來發展區內業務。