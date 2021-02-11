王冬勝退休 兩聯席CEO齊掌亞洲 廖宜建Surendra Rosha直接向祈耀年匯報

明報記者 胡學能

廖宜建獲新任命前，擔任匯豐亞太區環球銀行業務主管，而Rosha原為匯豐印度區行政總裁。匯豐亦公布，兩人同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海匯豐銀行董事會，出任執行董事，並將常駐香港，直接向祈耀年匯報，以及成為集團執行委員會成員。

曾掌中印業務 共治亞洲17區

匯豐指，廖宜建服務匯豐24年，曾擔任匯豐中國行長兼行政總裁；Rosha在金融服務業有逾30年經驗，1991年加入匯豐印度，先後任職外匯交易和財資銷售部門，並曾擔任匯豐印度銷售、財資及資本市場業務主管，2005年獲任匯豐印尼環球市場業務主管，其後2007年調駐香港，負責領導匯豐亞太區機構銷售團隊。

據了解，以往王冬勝管轄全部17個亞洲地區，現在兩名繼任人都會共同主理該17區，包括互相涉足以往所屬地區。祈耀年形容兩人在領導匯豐亞太區發展上累積豐富經驗，且熟悉銀行和客戶群，匯豐將在未來5年投資60億美元加強亞洲布局，而隨着集團亞洲增長策略推進至下一階段，兩人將扮演重要領導角色。他在電話會議中補充，集團的重大增長及投資計劃需要在內地、香港、東南亞尤其新加坡，以及印度等4區增長上並行工作。

據悉，Rosha三年前任印度行政總裁，印度對集團一向是繁忙的商業走廊，當時已和時任匯豐中國行長兼行政總裁的廖有溝通，而他們私底下亦是朋友。

王冬勝則獲委任為香港上海匯豐銀行非執行主席，接替退任匯控（0005）非執行董事的史美倫。同時，他將擔任匯豐集團主席杜嘉祺和祈耀年的顧問。

匯豐近年捲中美糾紛 位置左右做人難

匯豐近年捲入中美糾紛的漩渦，包括被內地官媒抨擊未就國安法公開表態，匯豐去年6月稱王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名聲援並署名。其後被時任美國國務卿蓬佩奧批評其「卑躬屈膝」。但在他捲入政治事件前，過去數年已一直有傳集團物色王冬勝的接班人。原本以前大中華區行政總裁王碧娟呼聲較高，但她在2019年底離職，廖宜建的名字在此後才屢被提及。