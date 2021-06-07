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留學換外幣 宜分注買入

【明報專訊】年輕人有上進心計劃到海外升學擴闊眼界，作為父母或祖父母，有能力的當然會無限量支持。恒生投資服務有限公司首席市場策略員溫灼培認為，美元未來半年會橫行一段時間，明年或會顯著向下，若打算兌換加元或英鎊等外匯為子孫到外地留學作準備的，可以開始逐步分注買入，惟澳元則有待觀察。

撰文 李凱茵

自去年3月美國疫情大爆發以後，美匯指數由當時的103水平高位一直反覆下跌，至目前已跌穿90水平。

溫灼培相信美元下半年繼續偏軟的機會較大，但不排除聯儲局第四季會開始縮減買債規模，揭開收緊貨幣政策的序幕，為美元帶來某程度的支持。整體來說預計美元走勢會先落後上，但會保持橫行格局，美匯指數會於88至92的範圍上落。

隨着美元去年開始轉弱，美元以外的外幣已累積了相當的升幅，例如澳元兌港元已回到6元以上水平，加元兌6.4港元，英鎊曾見11元水平等等。

人民幣崛起 美元地位受挑戰

溫灼培預計，美元經過今年下半年的橫行先落後上以後，明年有機會顯著下跌：「東盟十國以及中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭所組成的區域全面經濟伙伴協定(RCEP)預計2022年實施，不排除屆時協議內的貿易往來會選用如人民幣、日圓等區內貨幣，減少對美元的依賴，從而削弱美元的領導地位，推低美元匯價。」中國人民銀行已經表示明年舉行的北京冬季奧運會將會推廣使用數字人民幣，只要條件成熟甚至可用作跨境交易，溫灼培預計此舉會進一步蠶食美元地位，令美元匯價受壓。

港元跟美元掛鈎，港生到美國留學，美元上落的影響不會太大。若然是到加拿大、澳洲或英國等熱門地點留學，家長們則要留意匯價升跌的影響。一旦美元明年顯著下跌，其他貨幣就有機會進一步走高。所以，若年輕人到外地留學而預計短期內有機會動用大量外匯資金，家中長輩們適宜盡早安排，分注兌換，以免遇上匯率突然急升就會增加負擔。不過，溫灼培卻認為這個做法只適合用於加元和英鎊之上，澳元後市有大隱憂，前景難料。

有機會提前加息 加元看好

加拿大是七大主要貨幣國之中首個收緊貨幣政策的國家，央行早於4月的議息會議時已宣布縮減買債規模，甚至暗示有機會提前加息。溫灼培指市場估計7月或10月央行或會再次縮減買債規模，所以即使央行多次表示留意到加元匯價太高，但由於基礎因素實在是好，所以央行言論只能減慢加元升勢，而不能阻止。

至於英鎊就有機會隨着美元下跌而上升，所以目前也是適當的收集時機。不過溫灼培強調這只為實際用途而言，若出於投資角度則另作別論。「歐洲是英國的最大貿易夥伴，脫歐之後以英國跟歐盟的關係大不如前，再者英國跟中國這個全球第二大經濟體的關係漸見惡化，那麼其盟友美國能否把英國在中、歐失去的生意都吸納過來?這點我會懷疑。」此外，英國脫歐後，蘇格蘭及北愛爾蘭的後續政治問題，也同時為英鎊前景蒙上陰影。

加元、英鎊現階段可以收集為子孫日後留學之用，但這套做法目前暫不適宜用於澳元之上。溫灼培解釋其中一個原因是其貨幣政策前景不如加拿大及新西蘭，上星期的議息會議後澳洲央行明言2024年之前都不具備加息條件。相對加拿大開始縮減買債，新西蘭預言明年9月加息，澳洲央行的貨幣政策明顯背道而馳。

澳元後市有隱憂 宜先觀察

溫灼培又表示，澳元前景的最大隱憂在於澳洲與中國的關係。去年開始中國因不滿澳洲在新冠病毒疫情的取態而停止進口澳洲紅酒、龍蝦及煤等大量貨物，但仍然繼續購買澳洲的鐵礦石，原因是澳洲鐵礦石質量有保證。然而，自從中國奪得剛果的鐵礦石開採權後，溫灼培認為以中國跟澳洲不斷惡化的關係，中國以剛果同樣優質的鐵礦石取代澳洲的指日可待。由於中國是鋼材主要出產國，萬一中國停止向澳洲採購鐵礦石，澳洲將難以找到其他買家取代，經濟前景堪憂，澳元自然難以樂觀。

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