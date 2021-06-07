康怡均呎重上1.8萬 22月新高

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理施志剛表示，康怡花園屬港島區較少提供1000萬元以下單位放盤的大型私人屋苑，故2房單位向來受市場追捧，雖然本月首2天仍暫未開齋，但上月做價仍見升幅，其中E座高層05室，實用529方呎，2房單位，以1000萬元成交，實呎18904元，略高於市價水平。

原業主1986年以46.2萬元一手購入，帳面獲利約953.8萬元或20.6倍。屋苑目前2房入場價約860萬元，預料下半年做價將穩步上揚。

另外，屯馬線本月底全線通車前，沿線地區頻現高價成交。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，土瓜灣喜築中層G室，實用333方呎，1房間隔，以680萬元易手，實呎20420元，為屋苑分層標準戶呎價首次升穿2萬元大關，成交價亦創屋苑1房新高。原業主2016年以566萬元購入，帳面獲利114萬元或兩成。

盈翠上月三破頂 實呎逼2.1萬

青衣盈翠半島上月分層標準戶呎價更三度破頂。中原高級區域營業經理陳輝麟表示，盈翠半島2座高層C室，實用756方呎，3房1套連士多房間隔，上月底以1580萬元易手，實呎20899元，呎價於上月第三度創出屋苑分層標準戶新高。原業主1998年以469.4萬元一手購入，帳面獲利1110.6萬元或約2.3倍。

另中原副分區營業經理鍾宏遠指出，屯門康利中心低層H室，實用294方呎，2房間隔，以423萬元沽出，實呎14388元，成交價為該廈歷來次高紀錄。原業主1996年以75萬元買入上址，帳面獲利348萬元或逾4.6倍。資料顯示，是次成交價僅次於2018年5月、一個高層E室以445萬元所創下的紀錄，該單位實用295方呎，間隔與是次成交單位相若。

御豪2房逼600萬 業主3年微蝕使費

不過，市場亦見零星微蝕個案。香港置業市務經理 (銷售) 張正鳴指出，元朗御豪山莊8座低層A室，兩房間隔，實用489方呎，以595萬元沽出，實呎12,168元，高市價約6%，並創屋苑兩房戶成交價新高。原業主2018年6月以約580萬元購入，3年額印鬆綁後沽貨，帳面雖賺約15萬元，若連使費計後料微蝕離場。

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