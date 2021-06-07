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油塘曦臺 享維港海景

【明報專訊】昔日為東九龍主要工廠區之一的油塘，近年已逐漸轉型為住宅區。由宏安地產（1243）及內房旭輝（0884）合作發展的曦臺，已屆現樓，最大賣點是高層單位均可享開揚港九市區和維港的優美景色。明報記者 沈慧盈

攝影 朱安妮

曦臺由兩座住宅大廈組成，總共326伙，實用面積492至1838方呎。項目於2019年開售，估計尚餘30餘伙待售；近期發展商開放兩個現樓連裝修示範單位予公眾參觀，同享有開揚維港都會美景的單位。

樓層高度3.5米 空間感十足

曦臺1座36樓D室示範單位，屬實用面積547方呎的2房戶。單位樓層高度達3.5米（約11呎5吋），空間感十足。大廳呈長方形，以木質家具為主，打造自然風格。飯廳放置一張長方形木餐桌及木餐椅，配以綠色坐墊，營造和諧舒適感覺。客廳則擺放一張L形灰色梳化，後方為綠色立體牆身，貫徹和諧風格。客廳附設22方呎露台，配合落地玻璃窗，令室外景觀更遼闊。

廚房入口則設於大門旁邊，設有L形工作台。浴室配備花灑套裝及浴缸，切合喜歡浸浴人士的需要。

落地玻璃令視野更遼闊

該單位其中一個睡房佈置為兒童房，以粉色為主調，坐向同樣可享海景。牆身掛有木製壁佈板，增加兒童房的趣味。雖然房內放置窗台牀、書枱、衣櫃，亦有足夠活動空間。主人房間方正實用，放置一張雙人牀外，仍可放置兩組家具；房內三邊均設有窗戶，分別享海景、山景及城市景觀。

另一個現樓示範單位是1座29樓B室，屬3房連套房及儲物室間隔，實用面積795方呎。大門旁邊為廚房，設三邊工作台。大廳同樣長形開則，飯廳一幅深藍色牆壁，與大廳區分開來，中間放置一張圓枱，另連16方呎工作平台。客廳擺放一款深灰色L形梳化和茶几等家俬後，走動空間仍十分充裕。客廳外連22方呎露台，採用落地玻璃窗，景觀遼闊。

單位以長走廊連接3間睡房及儲物室的入口，設計師將儲物室設計成書房，以木製家具為主，包括書枱及書架。

單位其中兩間睡房可享海景，設計師將其中一間佈置成兒童房，以粉紅色為主調，單人牀上架起小帳篷，打造一個獨特的小天地。另一睡房以藍色為主調，擺放一張梳化牀，令房間既可變成閱讀室，又可成睡房，靈活使用。

客廳裝置網絡攝影機

主人套房位於走廊盡頭，房內擺放一張雙人牀，空間足夠三邊上落牀，而窗台設有軟墊，形成一個休閒活動角落。

為配合智能家居生活，項目於每戶客廳內設有網絡攝影機，住戶可自行開關，尤其適合要照顧孩子或寵物的人，即使出門也可透過手機觀察家中情况，同時也提升家居保安。

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