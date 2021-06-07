十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數

新盤向隅客轉投同區二手屋苑

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍柏傲莊III首輪沽清，並於昨日加推，相信會搶去各區二手買家。有部分向隅客轉投同區二手屋苑，而二手盤源短缺，買家缺乏選擇下唯有於一手市場或二三線屋苑「尋寶」。美聯住宅部行政總裁布少明表示，雖然業主開價進取，惟不少準買家願意追價入市，礙於新盤搶去焦點，短期料二手交投略為回軟。他認為，樓價升勢未止，市場購買力湧現，鍾情優質單位之買家必需出價進取，相信「新高價」成交仍會持續出現。

剛過去的周末最多成交為鰂魚涌太古城及沙田第一城，各佔4宗成交。中原地產資深分區營業經理王秀芬表示，太古城彩天閣低層D室，實用面積760方呎，3房套間隔，望園景，以1696萬元易手，實呎22,316元，買家屬用家。原業主1990年4月160萬元買入單位，帳面獲利1536萬元或9.6倍。中原地產分區營業經理侯惠良表示，柏傲莊向隅客帶動沙田第一城成交，周末錄得4宗成交，其中沙田第一城49座中層F室，實用面積284方呎，2房間隔，以568萬元易手，實呎20,000元。原業主2001年5月105萬元買入單位，帳面獲利463萬元或4.4倍。