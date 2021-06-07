將軍澳不足一周14宗「白居二」成交

寶明苑業主持貨22年勁賺5倍

魏仕良表示，一名區外「白居二」買家以350萬元購入將軍澳寶明苑寶松閣（A座）低層14室，實用433方呎，實呎8083元，原業主於1998年以約56萬元未補價購入，持貨23年，帳面獲利約294萬元或5.3倍。另同區唐明苑唐富閣（C座）高層7室，亦獲「白居二」買家以425萬元購入，實用426方呎，實呎9977元，原業主1999年約106萬元未補價購入，帳面獲利約320萬元或3倍。

富榮兩日4宗「白居二」客入市

此外，世紀21家天下物業分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園上周五及上周六兩日連錄4宗「白居二」成交，其中10座中層E室，實用431方呎，2房間隔，以541萬元易手，實呎12,552元。

上述單位原業主2001年10月以122萬元未補價買入，持貨20年，帳面獲利419萬元或3.4倍。另富榮花園13座低層C室，實用592方呎，3房間隔，亦獲「白居二」客以666.8萬元購入，實呎11,264元，原業主2008年6月162.7萬元未補價買入，帳面獲利504.1萬元或逾3倍。

丰匯本月開齋 3房1180萬易手

另外，深水埗丰匯錄得本月首宗二手成交。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣及深水埗本月交投活躍，區內不足一周暫錄逾10宗二手成交，其中丰匯錄得本月首宗成交，單位為1座中層B室，實用面積712方呎，3房套房間隔，另設工人房，向東南，望市景，以1180萬元成交，實呎16,573元。