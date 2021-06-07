萬科香港步收成期 3年推四盤

九龍為近日新盤主戰場，繼旺角山東街ONE SOHO、煙廠街千望開售後，周銘禧指，涉單位總數165伙、樓花期長約20個月的VAU Residence，日前上載樓書後，短期內將向傳媒開放示範單位，開價將參考九龍一線豪宅、本月內開售，當中7伙實用209至499方呎的連天台特色戶，擬以招標形式發售。他表示，物業外立面的設計，以玻璃幕牆和香檳金色鋁條交錯而成，營造出璀璨華麗感覺，設計靈感源自南歐豪宅。

VAU Residence短期開放示位

至於物業設計特色，周銘禧指，7伙天台特色戶的最大特點，是升降機可直達天台，屬本港較少見設計。值得一提的是，自由道和毗鄰勝利道一帶，是本港知名寵物商店街，住客會所的戶外休閒地帶，屬寵物友善地帶，讓住戶可與寵物在會所享受休閒時光。整體推盤部署方面，周銘禧表示，萬科香港一直透過私人併購、官地拍賣等途徑吸納新土地儲備，但前提是必定會做足風險審查，除VAU Residence外，未來3年登場的全新盤將有3個。

當中規模最大為大埔馬窩路項目，單位總數逾1000伙，除分層單位外，亦擬提供洋房，最快明年申請預售樓花同意書，部署2023年底或2024年登場；萬科香港與青建國際（1240）合組的財團，是於去年7月以逾37億元購入上述住宅官地，折合每方呎樓面價約4738元。

伙青建大埔項目涉逾千伙 明年申預售

另外兩個西九龍全新樓盤，位處深水埗海壇街和醫局街，則同屬舊契項目，兩項目共提供逾500伙，部署明年底或2023年推出市場。至於萬科香港同系屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET，今年截至6月4日止，合共累售近180伙、套現總額約25億元。

明報記者 林可為

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