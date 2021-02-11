李寧妻3669萬連掃晉環2伙 付550萬辣稅

土地註冊處顯示，晉環實用584方呎的2A座31樓E室2房戶上月中以1903.3萬元售出，實呎32,591元，同座實用488方呎的37樓H室則以1765.3萬元售出，實呎36,174元，兩伙單位登記買家同為陳永妍（CHEN YONG YAN），即李寧妻子，而陳永妍入市上述兩伙共涉3668.6萬元，均需付樓價15%雙倍印花稅，涉約550萬元。

上月2.328億「首置」入市21 BORRETT

事實上，陳永妍上月「甩名」把灣仔嘉薈軒一單位轉讓至李寧名下，上月初便以2.328億元購入21 BORRETT ROAD 16樓1號單位連兩個車位，單位實用2945方呎，5房間隔，實呎79,049元，若連同上述兩個晉環單位，陳永妍於兩周內共以近2.7億元入市。另土地註冊處亦顯示慈善家呂明才後人、香港著名建築師呂元祥（LU YUEN CHEUNG RONALD），以1831.6萬元購入晉環實用593方呎的2A座8樓D室2房戶，實呎30,887元，而呂元祥需付樓價15%雙倍印花稅。