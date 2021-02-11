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柏傲莊III加推338伙 折實均呎2.26萬 河景4房戶首登場 6月首周末一手沽約420伙

【明報專訊】勁收逾2.7萬票而成為97後新盤票王的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊III，繼上周六首輪331伙即日沽清後，發展商昨以折實平均實呎22,600元加推338伙，比首張價單高出13%，當中首推的1A座正城門河景4房戶，折實價高見2590萬元，折實實呎逼2.6萬元。發展商指，新推單位實際提價幅度不大，預料最快周六展開次輪銷售。

明報記者 林尚民

柏傲莊III昨加推的3號價單，涉及338伙，包括32伙1房、139伙2房、106伙3房及61伙4房戶，實用307至1022方呎，扣除最高20%優惠後，折價價688.9萬至2590萬元，折實實呎18,498至25,952元，折實平均實呎22,600元，比1、2號價單的19,999元及21,368元分別高出13%及5.7%。

加推折實均呎比首批高逾一成

值得留意，今張價單包括首推位於1A座A、B室的正對城門河景4房戶。若對比新、舊價單中其他戶型、景觀的單位售價，如最新價單中實用475方呎的8B座42樓E室2房戶，望內園景，定價1303.4萬元，實呎27,440元，對比1號價單中面積相同的8B座41樓E室，望內園景，定價1259.4萬元，實呎26,514元，現樓層高一層，售價高出近3.5%，撇除樓層因素，估計加價僅約2%水平。

河景4房折實實呎高見2.6萬

新世界營業及市務總監黃浩賢指，新推單位樓層景觀均與早前推出單位有別，加推單位實際提價幅度不大。另外他預料，項目最快周六展開次輪銷售。今批單位中，最高售價及呎價均為實用998方呎的1A座39樓B室，屬正對城門河4房戶，定價3237.6萬元，折實2590萬元，折實實呎25,952元。

周末一手成交量急升2.7倍

另綜合市場消息，過去兩日一手市場共錄約420宗成交，較前周末114宗升2.7倍，除上述柏傲莊III外，近日陸續入伙、信置（0083）等早前公布送出一個單位作疫苗大抽獎的觀塘凱滙亦成焦點，過去兩日共售出14個單位，而新地（0016）屯門御海灣II周末連沽8伙，成交呎價全數逾2萬元，其中有單位以實呎23,520元售出，再創項目分層標準單位新高。另恒地（0012）鴨脷洲逸南倚南35樓A室，4房間隔，實用959方呎，連832方呎天台以約3597萬售出，實呎37,509元，呎價及成交價均創項目新高。另長實（1113）中半山波老道21 BORRETT ROAD昨以招標形式售出一伙，單位為17樓1號室，實用2,945平方呎，5房間隔，成交價2.38億元，實呎8.1萬元。項目過去6日內錄3宗成交，套現6.42億元，若由今年初推出起計，迄今累售11伙共套現27.94億元。

相關字詞﹕凱滙 新世界 新盤推售 柏傲莊III

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