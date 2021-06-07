馬泰陽：倘通關 樓價見新高

不少新盤魚貫推出，不過貨尾量並未有因而增加。據本行資料研究部資料顯示，5月截至27日累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約11,750個單位，較4月輕微回落約0.4%。累積貨尾量未有因眾多新盤齊推而有上升壓力，數量反而按月輕微減少，相信與新盤承接旺盛，以及市場消化不少貨尾單位有關。

樓市整體交投表現亮麗，根據土地註冊處公布5月份整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量共錄8,965宗，創2年來第三高。而今年首5個月整體物業註冊量合共錄40,955宗，已超越去年下半年40,573宗。按目前推算，今年上半年整體物業註冊量最終有力挑戰5萬宗水平，屆時將創自12年下半年後的8年半新高。目前本地以至海外環境皆有利樓市發展，外有美國總統拜登最新提出6萬億美元財政預算案，央行量寬亦未退場，市場游資充裕，實物資產價格勢必上漲，相信推動不少市民買磚頭保值；內有本港疫情逐漸受控，本地個案基本上可稱得上已「清零」，隨着疫苗接種計劃持續，未來中港有機會通關，不少港人都趁「北水」重臨搶貴樓價前加快入市，預料樓市交投價量看升。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]