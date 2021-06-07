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布少明

投資策略

布少明：車位已破頂 樓市更熾熱

【明報專訊】樓市最新熱話，是Mount Nicholson車位盛傳以「天價」1020萬元易手，有機會成為全球最貴車位。車位都賣過千萬，在某些屋苑已經足夠購買靚裝靚景三房大單位，反映「磚頭有價」。事實上，搶手的何止是貴價車位？現在港樓往往是「愈貴愈搶手」，中高價單位一樣「有價有市」，5月份逾2000萬元一手私樓及二手住宅註冊量合共錄563宗，較4月份399宗按月上升逾四成，創自2018年7月後的34個月新高。

逾2000萬元住宅註冊量按月急升，主要原因是新盤市場有湧現此類樓盤的供應。車位價創新高，因為新供應少。香港的中高價物業受追捧，原因一樣是供應少。現時逾2000萬元物業主要分為三類，一是面積較大的單位；二是坐落於位置靚的市區；三是罕有的特色戶。這些物業的新供應相對於細單位少很多，愈大愈豪供應愈少，部分靚洋房更加是「賣一間少一間」，發展商固然惜貨，二手業主深知「易賣難買」，亦罕有放盤，令到高質素的大單位極為搶手。特別是樓市暢旺時，幾乎是供不應求。因此，筆者一直認為，有能力者不妨「有大買大」，無論從投資或是自住的角度，都是經得起考驗的定律。

筆者認為，在中高價物業的強勢帶動之下，樓價有望再展新一輪的升浪。美聯樓價指數已經連升6周，更值得留意的是，對上一次樓價連續多個星期攀升為去年4月底至6月底，當時樓價指數曾連升10星期。

至於最新的樓價指數比起四星期前則升1.17%，本年迄今指數累升4.83%。與紀錄高位僅低約3.12%，預期短期內樓價將有力向上，甚至破頂。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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