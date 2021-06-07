廖偉強：時機比價位重要

對於住宅樓價來說，今年無疑看升，但商舖價格又如何呢？香港近幾年受到不同因素的影響，中美之間的角力，令香港成為磨心；社會運動的衝擊，令部分外資撤離；之後更遭逢新冠病毒的蹂躪，內憂外患令香港營商環境困阻重重，商舖的空置率增加，租金因而大幅貶值，商舖的價格自然受壓大跌，相比表現硬淨的住宅，商舖價格及租金跌幅巨大，令商舖投資者蒙受損失，很多投資者無奈賤價而沽售，遂加深了商舖價格的跌幅！

不過，香港的特色是地方細小，各類店舖均非常密集，大部分居所附近的商店已可滿足基本生活需要，因此香港的商舖總有其價值，網購難以全面取代實體店的經營

過去兩年，商舖價格已累跌不少，加上失業率回落，經濟出現較顯著反彈，香港人按捺不住的外出活動及消費亦陸續展開。筆者相信，中港兩地恢復通關快則在第三季，慢則在第四季，因此最近投資者已明顯轉趨活躍，因為他們深知時機比價位更為重要，機遇一旦流失便不再復返，更何况目前商舖價格確實便宜，因此入市商舖的最佳機會就在此時。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]