陳永傑：縮表加息 步履緩慢

美國在金融海嘯爆發之後，由量化寬鬆到「收水」以至加息，需時7年。現在新冠病毒疫情橫掃全球，傷害程度遠超海嘯，市場傳言明年底加息，重傷之後美國能否如此快承受加息？儘管近期美國4月份通脹有顯著升溫至4.2%，聯儲局近日已經先下手為強出手干預市場，壓低隔夜逆回購利率，力求維持寬鬆貨幣政策。

一般而言聯儲局會先縮表然後才會加息，近期美國4月通脹率升至4.2%，創出近13年新高，核心通脹率亦升至3%。高通脹的確使人聯想到聯儲局會提出加息。但在5月下旬，聯儲局率先出手，將隔夜逆回購協議規模激增至3949億美元，高於數日前的3690億美元，創下2017年6月30日以來最高水平。隔夜逆回購利率跌到零息至負0.1厘，為3月以來最低水平，是日美股三大指數上升，美國10年期國債孳息率回落至兩周低位，多名聯儲局官員表示，支持維持寬鬆貨幣政策，鴿派言論令市場對局方削減量寬的憧憬降溫，拖累30年期債息跌至兩周低位，兩年期美債息與10年期債息的息差跌至145.2基點。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局官員們曾經討論縮減買債，她認為現時貨幣政策合適。聯儲局實施每個月買債1200億美元行動以來，美國經濟未有明顯進展，現討論買債行動已經達標，言之尚早。

縮表未到，加息更遙遠，本港物業投資者做好風險管理已足夠。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]