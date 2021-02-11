瑞銀亞洲：汽車股強勢 吉利購16380

比亞迪（1211）上周五收市後連同碧桂園服務（6089）、信義光能（0968）正式被納入恒指成分股，周一生效。上周五比亞迪股價早段曾漲升至196元，其後升幅收窄至升1.2%，收報192元。如投資者看好比亞迪，可留意認購16392，行使價234.08元，2021年9月到期，有效槓桿約5.5倍。

瑞銀證網站：http://www.ubs.com/hkwarrants

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]