何啟聰：快手博反彈 留意購60399

快手（1024）上周五反覆靠穩，低位曾跌逾3%至200元，收市卻輕微靠穩，短線觀望沽壓是否已逐步消化，並觀望重上220元的機會。

快手低位再度觸及200元，吸引好友入場，由於中距離快手牛的槓桿，普遍較活躍快手認購證高，好友考慮收回價在歷史化低位約190元以下的牛證，同時亦免除引伸波幅及時間值的影響。看好可考慮快手牛證60399，收回價188元，行使價185元，槓桿比率約9.0倍。相反看淡可留意快手熊證68562，收回價218元，行使價221元，屬新上市產品。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]