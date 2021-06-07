Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年6月7日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間
會所Carlyle & Co.今開幕 冀聚集「有趣的靈魂」
2019年開幕 疫情「逼走出酒店框框」
今季暫僅7隻IPO 逾11年低 彭博：內地打擊科網巨企拖累
萬洲斥150億元回購溢價近15% 今復牌
春華資本172億元購美贊臣中港台業務
商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續
全球兩大經濟體惡鬥屬瘋狂 籲拜登改善對華關係
黃金交易商Rotbart：央行積極買 金價年底看2000美元
時代天使 分貨緊難中籤
乙組也未必穩中 借孖展易蝕息
HKbitEX：暫不宜向散戶推廣加密幣 重點發展機構投資者需要
疫情無礙豐盛生活服務收入 拓河套前海商機
日清：香港業務「艱難」 目標今年收入最多增一成
萬方：家族辦公室需求增 促加強人才培訓配合
和電古星輝：續聘新人培訓 增「破格思維」
奈雪的茶通過上市聆訊 傳初步集資5億美元
明日教育斥2.05億入主加達控股
智能垃圾箱 自動防滿瀉
母公司以保安及押運業務起家
張兆聰：三孩政策利好難持久
余淑穎：置業送子女海外留學難兼得
環球經濟數據
金子：蘋果大會快召開 瑞聲購22294
張兆聰：行業炒起 華潤醫療可追落後
簡志健、傅可怡：Sea有多樣化競爭優勢
張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要
《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查
沈永年：深圳買樓遲了扑槌成憾事
陸振輝：年過五十的禁忌
趙海珠：疫苗接種加快 歐元英鎊看好
謝紹榮：認購iBond緊記3件事
陸振球：看好油價 吸俄股ETF
陸振球：人民幣升值 加劇美國通脹
林少陽：環球水浸 Meme股熱炒不意外
技術取勝：匯控處100天線之上
謝偉銓：須檢視活化歷史建築伙伴計劃
李聲揚：美媒體軟件股 併購潮一觸即發
蔡金強：自作孽不可活
艾雲豪：芝大學生「估波」打敗機械人的啟示
蘇沛豐：晉身藍籌 碧桂園服務中線目標90元
李順威：散戶避險 相反理論更健康
劉思明：強勢股候調整吸納 金蝶可吼
何啟聰：快手博反彈 留意購60399
瑞銀亞洲：汽車股強勢 吉利購16380
摩根大通亞洲：看好美股 留意道指購10239
周顯：晉身真正富豪要有幾多錢？
王弼：通脹預期暫降溫 趁平買日圓
曾淵滄：京東物流如之前物管股可看好
湯文亮：舖王後人 處變不驚
陳永傑：縮表加息 步履緩慢
廖偉強：時機比價位重要
布少明：車位已破頂 樓市更熾熱
馬泰陽：倘通關 樓價見新高
柏傲莊III加推338伙 折實均呎2.26萬 河景4房戶首登場 6月首周末一手沽約420伙
李寧妻3669萬連掃晉環2伙 付550萬辣稅
萬科香港步收成期 3年推四盤
將軍澳不足一周14宗「白居二」成交
十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數
油塘曦臺 享維港海景
康怡均呎重上1.8萬 22月新高
留學換外幣 宜分注買入
劉思明：強勢股候調整吸納 金蝶可吼
【明報專訊】港股上周先升後回，連升兩周斷纜，但回吐壓力不大，整體仍處於上落格局，候強勢股調整吸納的策略依然可取。
上 / 下一篇新聞
掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間
會所Carlyle & Co.今開幕 冀聚集「有趣的靈魂」
2019年開幕 疫情「逼走出酒店框框」
今季暫僅7隻IPO 逾11年低 彭博：內地打擊科網巨企拖累
萬洲斥150億元回購溢價近15% 今復牌
春華資本172億元購美贊臣中港台業務
商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續
全球兩大經濟體惡鬥屬瘋狂 籲拜登改善對華關係
黃金交易商Rotbart：央行積極買 金價年底看2000美元
時代天使 分貨緊難中籤
乙組也未必穩中 借孖展易蝕息
HKbitEX：暫不宜向散戶推廣加密幣 重點發展機構投資者需要
疫情無礙豐盛生活服務收入 拓河套前海商機
日清：香港業務「艱難」 目標今年收入最多增一成
萬方：家族辦公室需求增 促加強人才培訓配合
和電古星輝：續聘新人培訓 增「破格思維」
奈雪的茶通過上市聆訊 傳初步集資5億美元
明日教育斥2.05億入主加達控股
智能垃圾箱 自動防滿瀉
母公司以保安及押運業務起家
張兆聰：三孩政策利好難持久
余淑穎：置業送子女海外留學難兼得
環球經濟數據
金子：蘋果大會快召開 瑞聲購22294
張兆聰：行業炒起 華潤醫療可追落後
簡志健、傅可怡：Sea有多樣化競爭優勢
張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要
《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查
沈永年：深圳買樓遲了扑槌成憾事
陸振輝：年過五十的禁忌
趙海珠：疫苗接種加快 歐元英鎊看好
謝紹榮：認購iBond緊記3件事
陸振球：看好油價 吸俄股ETF
陸振球：人民幣升值 加劇美國通脹
林少陽：環球水浸 Meme股熱炒不意外
技術取勝：匯控處100天線之上
謝偉銓：須檢視活化歷史建築伙伴計劃
李聲揚：美媒體軟件股 併購潮一觸即發
蔡金強：自作孽不可活
艾雲豪：芝大學生「估波」打敗機械人的啟示
蘇沛豐：晉身藍籌 碧桂園服務中線目標90元
李順威：散戶避險 相反理論更健康
劉思明：強勢股候調整吸納 金蝶可吼
何啟聰：快手博反彈 留意購60399
瑞銀亞洲：汽車股強勢 吉利購16380
摩根大通亞洲：看好美股 留意道指購10239
周顯：晉身真正富豪要有幾多錢？
王弼：通脹預期暫降溫 趁平買日圓
曾淵滄：京東物流如之前物管股可看好
湯文亮：舖王後人 處變不驚
陳永傑：縮表加息 步履緩慢
廖偉強：時機比價位重要
布少明：車位已破頂 樓市更熾熱
馬泰陽：倘通關 樓價見新高
柏傲莊III加推338伙 折實均呎2.26萬 河景4房戶首登場 6月首周末一手沽約420伙
李寧妻3669萬連掃晉環2伙 付550萬辣稅
萬科香港步收成期 3年推四盤
將軍澳不足一周14宗「白居二」成交
十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數
油塘曦臺 享維港海景
康怡均呎重上1.8萬 22月新高
留學換外幣 宜分注買入
掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間
會所Carlyle & Co.今開幕 冀聚集「有趣的靈魂」
2019年開幕 疫情「逼走出酒店框框」
今季暫僅7隻IPO 逾11年低 彭博：內地打擊科網巨企拖累
萬洲斥150億元回購溢價近15% 今復牌
春華資本172億元購美贊臣中港台業務
商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續
全球兩大經濟體惡鬥屬瘋狂 籲拜登改善對華關係
黃金交易商Rotbart：央行積極買 金價年底看2000美元
時代天使 分貨緊難中籤
乙組也未必穩中 借孖展易蝕息
HKbitEX：暫不宜向散戶推廣加密幣 重點發展機構投資者需要
疫情無礙豐盛生活服務收入 拓河套前海商機
日清：香港業務「艱難」 目標今年收入最多增一成
萬方：家族辦公室需求增 促加強人才培訓配合
和電古星輝：續聘新人培訓 增「破格思維」
奈雪的茶通過上市聆訊 傳初步集資5億美元
明日教育斥2.05億入主加達控股
智能垃圾箱 自動防滿瀉
母公司以保安及押運業務起家
張兆聰：三孩政策利好難持久
余淑穎：置業送子女海外留學難兼得
環球經濟數據
金子：蘋果大會快召開 瑞聲購22294
張兆聰：行業炒起 華潤醫療可追落後
簡志健、傅可怡：Sea有多樣化競爭優勢
張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要
《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查
沈永年：深圳買樓遲了扑槌成憾事
陸振輝：年過五十的禁忌
趙海珠：疫苗接種加快 歐元英鎊看好
謝紹榮：認購iBond緊記3件事
陸振球：看好油價 吸俄股ETF
陸振球：人民幣升值 加劇美國通脹
林少陽：環球水浸 Meme股熱炒不意外
技術取勝：匯控處100天線之上
謝偉銓：須檢視活化歷史建築伙伴計劃
李聲揚：美媒體軟件股 併購潮一觸即發
蔡金強：自作孽不可活
艾雲豪：芝大學生「估波」打敗機械人的啟示
蘇沛豐：晉身藍籌 碧桂園服務中線目標90元
李順威：散戶避險 相反理論更健康
何啟聰：快手博反彈 留意購60399
瑞銀亞洲：汽車股強勢 吉利購16380
摩根大通亞洲：看好美股 留意道指購10239
周顯：晉身真正富豪要有幾多錢？
王弼：通脹預期暫降溫 趁平買日圓
曾淵滄：京東物流如之前物管股可看好
湯文亮：舖王後人 處變不驚
陳永傑：縮表加息 步履緩慢
廖偉強：時機比價位重要
布少明：車位已破頂 樓市更熾熱
馬泰陽：倘通關 樓價見新高
柏傲莊III加推338伙 折實均呎2.26萬 河景4房戶首登場 6月首周末一手沽約420伙
李寧妻3669萬連掃晉環2伙 付550萬辣稅
萬科香港步收成期 3年推四盤
將軍澳不足一周14宗「白居二」成交
十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數
油塘曦臺 享維港海景
康怡均呎重上1.8萬 22月新高
留學換外幣 宜分注買入
prev
next