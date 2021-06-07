陸振輝：年過五十的禁忌

一忌：講話太多而禍從口出。人到中年，少言是智慧，沉默是修養。遇事應該向內尋找，向內沉澱。

二忌：倚老賣老。個人的經驗可以分享，但是不必去指摘年輕人。管好自己的餘生，就已經很不容易了。

三忌：思想僵化。人生的學問難以窮盡，保持頭腦的更新迭代，才會不至於僵化，不至於腐朽。

四忌：不服老。要服老，不要逞能。這個年紀，做事一定要勞逸結合。

五忌：無所事事。人到中年，更不能閒。不閒的日子才不至於沉悶，生命才不至於枯萎。

六忌：好提當年勇。只有走下坡的路的人，才會不停地提起過去的榮光。這樣的人，注定再無寸進。

七忌：自我封閉。年紀雖然大了，但這不應該是自我封閉的理由。人生時刻更新，這樣的日子才更精彩。

八忌：嘆老嗟貧。沒有人會喜歡抱怨的人。有抱怨的時間，不如真正去做點事情。心態不成熟，只能被人厭棄。

九忌：老想到死。人生是一場旅程，旅程總是要到站的。在生命抵達終點之前，把握好每一天，才是對生命最大的尊重。

十忌：憤世嫉俗。到了50歲還憤世嫉俗，就是沒有和自己和解，就是和自己過不去。

最終一句話，一個人畢生所追求的，不過是內心的從容和安寧。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]