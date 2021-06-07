《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查

明報記者 龍彩霞

政府表明希望香港市民疫苗接種率達七成，以達到群體免疫。商界亦希望早日通關，自從有地產商宣布接種疫苗有機會獲抽獎機會，終極大獎為過千萬元物業，令不少遲疑不決的市民紛紛預約接種疫苗。商界其他機構也「跟風」推出獎勵計劃，鼓勵市民接種疫苗，本欄以「食、住、行、玩」等分類介紹商界接種疫苗獎償，有興趣的讀者需留意相關計劃的截止日期，在打疫苗之餘分分鐘抽到一層樓。最大手筆當然是由信置及華置送出凱滙一房單位，另外機管局6萬張機票也大手筆，但有些地方仍要隔離或未通關，大家唯有留待飛得時使用。由於未飛得，很多市民都鍾情Staycation，故鷹君集團送出酒店住宿優惠也令人「心心眼」。

住：凱滙單位抽獎最大手筆

信置旗下黃廷方慈善基金及華人置業：捐出凱滙一房單位，予已完成接種兩劑新冠疫苗的市民抽獎。年滿18歲的香港永久居民須於2021年9月1日或之前登記，所有持香港身分證的永久和非永久居民，亦有機會贏得價值10萬港元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳等20個獎項。抽獎活動將於6月15日上午9時起於抽獎網站開始接受登記，於9月1日下午5時30分截止。由6月15日起，舉辦單位將安排抽獎活動大使於指定物業的指定櫃位協助公眾人士做網上登記。得獎名單將於9月8日公布，所有得獎者將透過電話及短訊方式獲個別通知。

行：港鐵送500張全年車票

港鐵（0066）送出500張全年車票，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程（機場快線、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵線頭等車費除外），惟送出車票的詳細安排尚未公布。

香港機場管理局也將以抽獎形式送出6萬張機票，當中5萬張將會送予9月底前已接種疫苗的香港居民，餘下1萬張機票將送予於9月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。

另外，機管局將額外購買1000張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工，計劃詳情將於稍後公布。

香港中華廠商聯合會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，分購物折扣和大抽獎兩部分。大抽獎包括300萬元預付卡簽帳額，頭獎為100萬元簽帳額，名額兩個。年滿18歲、已接種兩劑疫苗並持香港身分證的市民，有一次抽獎機會。

現金：廠商會送300萬簽帳額

另外市民在指定商戶消費滿100元，可額外獲多一次抽獎機會，最多獲得5次額外抽獎機會。有企業及社會人士亦捐出禮品和預付卡簽帳額進行抽獎。抽獎預計在7月底和9月初截止登記。另外，由6月中起，不論是已接種一劑或兩劑疫苗的市民，可在指定商戶享有折扣優惠。

香港銀行公會會員銀行將合作舉辦抽獎，計劃送出多個10萬元的簽帳額或購物禮券，細節容後公布。

睿智金融捐出價值150萬元的上海實業環境（0807）股票，以抽獎形式送予已接種兩劑新冠疫苗、年滿18歲的香港永久居民，名額15個，抽獎參加者須於2021年9月1日或之前登記。

另外，建行（亞洲）為已接種新冠疫苗的建行（亞洲）客戶可參與抽獎，得獎名額逾500個，頭獎得獎者可獲12.8萬元信用卡免找數簽帳額，已完成接種兩劑新冠疫苗的客戶，更可獲加倍抽獎機會。

太古地產為2021年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民身分證持有人，提供500份獎品的幸運大抽獎，每名得獎者可獲1萬元商場現金券，可於發出後1年內於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

食：酒店提供住宿餐飲優惠

一田百貨在7月至8月推出「疫苗優惠日」，顧客逢周四到一田購物，付款前出示針卡證明可享九五折優惠。

太平洋酒吧集團推出大抽獎，送出「全單免費」或其他酒精類飲品，總值600萬元。

鷹君集團即日起至8月31日，已完成接種兩劑疫苗的市民，入住旗下3間酒店，包括香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店，即可享住宿餐飲半價優惠。鷹君表示，3家酒店每月共提供1000晚酒店房間，即3個月總數多達3000晚（免費住宿）。詳情稍後公布。酒店餐廳及明閣（灣仔）同時提供八五折優惠。另外，朗豪坊亦提供消費百分百獎賞，已打兩針的LP Club會員，消費滿100元，即可獲最多100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券，每日名額有限，朗豪坊及後公布計劃詳情。

華懋集團為8月底前完成接種兩劑疫苗的市民可提供抽獎機會，獎品包括華懋集團旗下如心酒店全年自助晚餐、華懋旗下戲院全年家庭（四人）電影通行證、如心酒店Staycation及1000元現金券等，獎品總值超過2000萬元，抽獎詳細安排將有待公布。

香港人壽送出200份「健康背包」予已於本港接種新冠疫苗及持有香港身分證的香港居民，包括免費住院現金保障（最高1萬元）、免費意外死亡保障（10萬元）、海外專家第二醫療意見服務、「MediEasy門診服務」及健康服務折扣優惠，條件參加者必須為18歲至65歲，已於本港接種新冠疫苗之香港居民，並於推廣期內於香港人壽網頁登記。

保障：香港人壽送200份「健康背包」

成功登記後，「健康背包」之保障期由登記日起至2021年12月31日止。「健康背包」之登記詳情及相關條款及細則將於稍後公布。

愛的家Family Mask送出1000個名額，凡接種疫苗一劑或兩劑的市民，均可免費獲贈「皇牌產品」10彩繽紛系列3個月口罩使用分量。首批500個名額將會在6月6日中午12時開始接受報名，先到先得。次批500個名額將會在6月20日中午12點開始接受報名，先到先得。

玩：迪士尼海洋公園送禮品優惠券

在6月2日至6月28日期間，所有醫管局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的迪士尼樂園遊客，於樂園網上登記成為MyDisney會員，可於樂園內的指定商品店舖免費領取價值約250元的禮品包。禮品包每日名額約過千份，換完即止。

海洋公園於6月3日至6月30日期間，向持有有效公園入場門票或入場證並已接種最少一劑新冠疫苗的訪客，贈送一套總值超過200元的園內優惠券，遊人只要到海洋公園票務處出示接種紀錄便可換取。

明報記者 龍彩霞

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