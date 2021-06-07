張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要

【明報專訊】負責與美國進行貿易談判、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在一周之內先後和美國貿易代表戴琪和美國財長耶倫接觸，似乎標誌着中美商談有新進展。但兩輪的對話都沒有實際的進展，影響所及，美股、港股都起伏不定，缺乏方向。經常有朋友問我對貿易戰有什麼看法、美國總體經濟趨勢、美國貨幣政策對股市以及個別股份的影響等問題。
筆者一向專注美股投資，又是一個CFA，當然要對環球金融市場是有一定程度的認知及分析，但如果只作為普通投資者，是否需要懂得全球經濟格局、政治方向、貿易秩序、貨幣發行、匯率波動及關稅變化等？又是否有必要研究國內總體經濟，GDP、CPI、PPI、PMI、貨幣供給M1、M2、房地產以及各種政策嗎？
事實上，筆者認為只需要了解自己持有的公司情况就足夠了。研究世界要員的各種會議、言論、協議等，無疑都能夠為投資者提供額外的資訊，但這些資訊對於投資的幫助作用不大。因為某單一指標無法左右股市短期的波動，只有總體政策能夠，惟總體經濟又受無數個方面的影響。
再者，很多時股市短期的漲跌，並非完全理性，更多地受投資情緒影響，即使掌握着各種資訊和數據，也沒法使投資者準確地判斷股市明天的漲跌。
股市短期漲跌未必理性
我們既不能用業餘的時間就達至專家水準，更遑論成為精通各個方面的全才。因此，自己所投資的公司有足夠的認識才是致勝關鍵。
其實，要充分了解相關公司的基本面已是一個很大的課題，因為研究涉及整體行業的發展、是否有利好政策、公司以至同業產品的比較、財務數據等。但只有深入理解目標公司、堅信自己的投資體系，才能做到淡定從容，面對波動市况處變不驚，才能發揮長期持股的利潤最大化上的作用。
過度關注易引起恐慌情緒
但請留意，筆者並非讓讀者完全忽略總體經濟，我們投資時亦須了解總體經濟的大概方向，這有助於我們了解各行業的發展方向，從而選擇有潛力的行業，而避開夕陽行業。例如投資消費品的話，你只要知道這個消費品是長期被需求的；投資未來老齡化讓醫藥的需求愈來愈大，有利醫藥板塊等。當基本方向不變時，就毋須天天關注，應該花更多時間去關注目標公司在行業中的競爭力有否改變。過度關注總體消息如專家論文、新聞報道等，會使投資者的情緒過分受市場牽動，擔憂、恐慌等情緒讓人容易作出衝動或錯誤的選擇，將原來應該長期持有的股票賣掉，結果得不償失。
國家和世界層面的經濟環境問題並非各投資者能左右或避開，與其花時間鑽研，還是繼續關注及了解自己持有的公司情况比較實際！