張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要

筆者一向專注美股投資，又是一個CFA，當然要對環球金融市場是有一定程度的認知及分析，但如果只作為普通投資者，是否需要懂得全球經濟格局、政治方向、貿易秩序、貨幣發行、匯率波動及關稅變化等？又是否有必要研究國內總體經濟，GDP、CPI、PPI、PMI、貨幣供給M1、M2、房地產以及各種政策嗎？

事實上，筆者認為只需要了解自己持有的公司情况就足夠了。研究世界要員的各種會議、言論、協議等，無疑都能夠為投資者提供額外的資訊，但這些資訊對於投資的幫助作用不大。因為某單一指標無法左右股市短期的波動，只有總體政策能夠，惟總體經濟又受無數個方面的影響。

再者，很多時股市短期的漲跌，並非完全理性，更多地受投資情緒影響，即使掌握着各種資訊和數據，也沒法使投資者準確地判斷股市明天的漲跌。

股市短期漲跌未必理性

我們既不能用業餘的時間就達至專家水準，更遑論成為精通各個方面的全才。因此，自己所投資的公司有足夠的認識才是致勝關鍵。

其實，要充分了解相關公司的基本面已是一個很大的課題，因為研究涉及整體行業的發展、是否有利好政策、公司以至同業產品的比較、財務數據等。但只有深入理解目標公司、堅信自己的投資體系，才能做到淡定從容，面對波動市况處變不驚，才能發揮長期持股的利潤最大化上的作用。

過度關注易引起恐慌情緒

但請留意，筆者並非讓讀者完全忽略總體經濟，我們投資時亦須了解總體經濟的大概方向，這有助於我們了解各行業的發展方向，從而選擇有潛力的行業，而避開夕陽行業。例如投資消費品的話，你只要知道這個消費品是長期被需求的；投資未來老齡化讓醫藥的需求愈來愈大，有利醫藥板塊等。當基本方向不變時，就毋須天天關注，應該花更多時間去關注目標公司在行業中的競爭力有否改變。過度關注總體消息如專家論文、新聞報道等，會使投資者的情緒過分受市場牽動，擔憂、恐慌等情緒讓人容易作出衝動或錯誤的選擇，將原來應該長期持有的股票賣掉，結果得不償失。

國家和世界層面的經濟環境問題並非各投資者能左右或避開，與其花時間鑽研，還是繼續關注及了解自己持有的公司情况比較實際！

惠峰國際發展董事

[張玉峰 世界為觀]