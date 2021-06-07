余淑穎：置業送子女海外留學難兼得

私樓欠首期 不如抽居屋

是否應該置業？何時才適合？怎樣安排？種種問題也離不開個人及家庭的財務、收入能力及生活需要。住屋置業方面恆久以來都是在香港這個高消費城市的最大問題。 從黃氏夫婦現時的經濟及收入情况考慮，不論選擇任何住屋地點及樓齡和交通配套的可上按揭物業，因應現時可負擔每月租金1.7萬的開支做一個平衡，簡單假設每月1.7萬元開支，以一個600萬元可做按揭物業單位作預算：首期300萬元（50%樓價）、印花稅18萬元、佣金6萬元，選擇20年供款，年利率2.5厘，每月供款約15,900元。

這個供款模式雖然可切合夫婦現時的生活需要，但600萬元的私人物業需要差不多325萬的首期，現在對黃氏夫婦來說絕對是難以達標。因此，從此按揭預算中你可察覺到你能夠承擔的是大約300萬元的20年按揭供款，因此建議你們考慮抽居屋及二手居屋或公屋市場。但按揭的上限要在300萬元左右，以配合你們現時的財務能力。

最後，若果黃氏夫婦決定放棄置業，便必須及早部署如何將資產持續提升，待退休後有足夠的資金來應付住屋和生活需要。這方面必須謹慎分析和考慮各方面的能力再做決定，有需要時可請教專業的理財顧問作財務詳細分析及了解。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]