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智能垃圾箱 自動防滿瀉

【明報專訊】很多時，在市區都可以看到垃圾箱爆滿，而沒有工人清理，影響環境和市容。有公司就從外國引入了兩款智能垃圾箱，具備偵測廢物高度及自動壓縮、安全感應、煙霧探測，甚至車隊管理等功能，科學化安排每個垃圾箱收集頻率，善用人力資源，符合智慧城市和物聯網概念。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

衛晉創新科技董事梁泰康表示，兩年多前和合作的物業管理公司開腦力激盪（Brainstorming）會議，大家都覺得引入智能垃圾箱「有得做」。因為現時收集垃圾主要靠經驗或習慣來決定頻率。有些垃圾箱位置較偏遠，去一次收集垃圾的成本很高，但可能每次垃圾箱都只有幾分滿。相反，在鬧市個別地點，有些垃圾箱即使每日收集垃圾一次，也可能經常滿瀉。另一個重點是，如果街上垃圾箱具備自動壓縮功能，可以減少收集垃圾的頻率，提高成本效益。公司一輪搜尋後，發現兩款由北亞區國家（即日本或韓國）研發和生產的智能垃圾箱較理想，在年前取得港澳獨家代理權。

按實時數據 安排最高效率收集路線

這兩款智能垃圾箱具有多個功能：

1. 偵測廢物高度及自動壓縮。垃圾箱內安裝激光測高裝置，當廢物累積達到預設水平時，由太陽能驅動的壓縮器會壓縮廢物，變相增加垃圾箱容量，避免垃圾滿瀉，或減低收集垃圾的頻率。若垃圾箱放置室內，可改為插電，驅動垃圾箱的壓縮器及物聯網功能。

2. 消毒。由於壓縮垃圾之後，工人收集垃圾的頻率可能會減低，垃圾停留在箱內的時間可能會隨之延長，為了保持衛生，垃圾箱內配備了消毒藥餅。

3. 安全感應。垃圾箱內置了安全感應裝置，確保廢物壓縮器安全地運作。若感應到有人伸手入垃圾箱內，會即時煞停廢物壓縮器。

4. 煙霧探測。垃圾箱內置煙霧探測器，若有未熄滅煙頭等被拋進箱內，可即時通知後台管理系統，同時還會自動利用廢物壓縮器嘗試將火種壓熄。

5. 車隊管理平台。每個智能垃圾箱內置SIM卡、GPS和流動上網裝置，雲端後台可一站式顯示每個的位置，根據實時數據，安排最高效率收集路線，提升營運效率。除節省油費和人力開支外，車隊減少行駛，碳排放亦減少。梁泰康表示，生產商的軟件設計得不錯，用戶可制訂個別地區或全香港收集次序。

6. 備有燈箱或多媒體顯示屏。其中一款智能垃圾箱可以在側面安裝燈箱或者多媒體顯示屏，展示硬照廣告或者播放宣傳片等。

截至5月份，智能垃圾箱已在香港安裝了數十部，用戶包括商場、公營機構和建築地盤等。此外，有大型清潔公司也對智能垃圾箱有興趣，覺得可以成為將來爭取新合約的優勢。至於智能垃圾箱的售價，每個數萬元。由於涉及流動上網和軟件，所以會有月費，售價已包括首年月費和定期檢查、保養。

有人認為，智能垃圾箱以偏遠地區需求最大，最具成本效益。不過，梁泰康認為，智能垃圾箱在市區亦有需要，因為其壓縮功能可以減低收集垃圾頻率次數，節省運作成本。其次，收集垃圾是厭惡工作，即使在經濟不景時，要請人也不太易，香港要成為智慧城市，應該採用科學化方式來收集垃圾。另外，雖然收集垃圾是主要用途，但它可以準確偵測箱內固體或液體的高度，應用於舊衣、廢油、廚餘的回收，也十分適合。

將引入歐智能垃圾箱 具分類功能

該公司現已引入的兩款智能垃圾箱，容量分別是100升和120升，沒有分格設計。約兩個月內，公司將會從歐洲引入另一款容量較大的智能垃圾箱，特點是採四合一設計，利用視像技術自動將垃圾分成廢紙、塑膠、玻璃、金屬4類，分別跌入4個儲存格內，其中儲存廢紙和塑膠的兩格亦具有自動壓縮功能。

[新經濟新天地]

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