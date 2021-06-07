和電古星輝：續聘新人培訓 增「破格思維」

3香港見習行政人員培訓計劃由即日起接受報名，會經過四輪的面試，薪金較市價略高，每位員工入職後會有專責的上級輔導，首6個月主要是熟悉公司運作和工作部門配對。古星輝表示，去年遇上疫情爆發，不少企業處於防守狀態，未必會大規模請人，預計今年情况亦會相若。他透露，上年是第一次舉辦MT計劃，與9家大專院校接觸，收到逾千份申請，最後挑選了30人。他指，未能預料今年取錄人數，較大程度取決於投考情况。他形容疫情下企業「有危有機」，3香港更需要把握5G機遇，令產品更多元化和引入新思維，除傳統電訊服務外，今年主推5G科技應用支援。

今年主推5G科技應用支援

古星輝透露，透過與上屆新人接觸後，發現他們更趨向自主化，如更傾向「DIY」電訊月費計劃。他表示，相關新元素亦是3香港未來主要推動的營銷策略。他坦言，不看好下半年通關和旅遊氣泡啟動，因不確定因素太多，因此僅預計下半年銷售與上半年相若。