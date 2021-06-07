萬方：家族辦公室需求增 促加強人才培訓配合

滿足新世代傳承 助用家緩解風險

關志敏稱，要滿足家族辦公室需要，例如成立基金、包裝家族資產等，香港雖然已有很多不同領域的專業人士可以處理，但是擅長站在家族的角度給予建議，甚至充當「和事老」的人才卻其實不多。

為此他們著手和香港大學合作向EMBA的學生提供指導，期望先從教育著手培訓更多人才。

關志敏估計，現時香港市場約逾萬名億萬富豪，並有50家聯合家族辦公室及不計其數的單一家族辦公室提供服務，對專業人才需求甚大。同時隨着新世代準備繼承家族財富時，比過往更注重ESG（環境、社會責任及管治），甚至積極參與新興資產如加密貨幣買賣，因此他預期，業界在技能上要相應調整配合，確保家族財富傳承遇到矛盾時，能夠發揮仲裁功能及協助建立價值。

冀下半年推出新整合結單系統

此外，隨着較早前Archegos爆倉事件後，他認為是促使家族辦公室業界更需要注重緩解風險，因此萬方亦冀下半年推出新的整合結單系統，分析及跟進最新不同地區及不同類別資產的狀况。