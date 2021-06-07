日清：香港業務「艱難」 目標今年收入最多增一成

日清今年首季中國業務收入按年升19.5%至6.3億元；香港業務則下跌6.3%至3.4億元。安藤清隆指出，內地在農曆新年推出一些旅遊限制，年輕人或工人不能回到家鄉過年，要留在原先工作的地區，為業務集中在南中國帶來的集團帶來良好趨勢。

他表示，雖然農曆新年後銷售微跌，但表現仍然強勁，因疫情期間消費者嘗試日清產品後十分喜歡，重複購買產品帶動表現，當中增長主要來自「合味道」杯麵。

增長主要來自「合味道」杯麵

香港業務方面，安藤清隆坦言，現時香港遊客「接近零」，集團只能致力維持杯麵銷售與去年相若，不過袋裝即食麵就面對一定難題，有機會下跌。由於去年1月仍有遊客來港，購買集團產品作為手信，因此錄得輕微跌幅，相信今季有望復蘇，第三、四季再趕上表現。

安藤清隆指出，集團每年平均推出約30種新產品，又透露合味道杯麵將在6、7月推出新包裝及配方，今個暑假更會推出新口味「Chili Tomato（香辣番茄）」。至於日清去年12月起生產及發售的預先包裝即食新鮮蔬菜，產品則面對較大挑戰，因現時零售點較少令銷售有限，冀今年7、8月起可在大型零售商發售，改善銷情。

今個暑假推出香辣番茄新口味

安藤清隆又指，近日的原材料價格上升，不過內地銷售強勁，產量增加可抵消成本上升，集團亦在港投資智能生產線，完成後產能可提高10％，沒有計劃調高產品價格。