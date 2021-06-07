疫情無礙豐盛生活服務收入 拓河套前海商機

繼續招聘人手應付新增需求

現時富城集團在港管理15萬個住宅單位、6萬個車位，員工達5600人，在管樓面達1.5億平方呎。為配合《物業管理服務條例》新發牌機制，鄭錦華指出，公司正資助員工進修申請牌照，至今有約500名經理級員工獲發牌照，是業界最大規模獲發牌照公司之一。

面對香港疫情反覆，他不諱言難免遇到業主確診個案，由疫情爆發至今約500宗左右，公司已成立跨部門委員會協調，加強清潔、增設自動感應設施及檢查喉管等，並對受影響住戶做好補給及送餐。他說，雖然因此增加開支，管理費又需要凍結與業主共渡時艱，但是收入仍未見受壓，而且繼續招聘人手應付新增需求。

投資千萬提升手機應用程式與業戶聯繫

鄭錦華稱，富城與業戶共渡時艱同時，仍然推動環保節能，例如於在管的彩頤花園發展太陽能發電上網，節省逾百萬元電費開支，另向環保基金申請更換電梯資助等。他指，公司已用上地產科技，例如設置智能巡樓監察系統、利用大數據監察用電、使用智能機械人清潔，甚至投資過千萬元提升手機應用程式功能，方便用戶預訂場地及繳付管理費。

他指出，富城近年積極發展，不單大幅減少與新世界（0017）系相關的物管服務佔比，發展成為獨立物管服務公司，承接更多外間物管項目，希望有助將來在香港河套及大灣區前海尋求新商機。