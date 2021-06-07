HKbitEX：暫不宜向散戶推廣加密幣 重點發展機構投資者需要

明報記者 馬迪帆

翻查資料，HKbitEX 前期投資者包括安領國際（1410）、韓華資產、聯想創投等。其中，去年底完成的A2輪融資涉及1000萬美元（約為7800萬港元）。王世斌表示，現時開展的虛擬資產交易業務已開始錄得收入，公司並無財務壓力。

指虛擬資產交易業務已開始錄得收入

王世斌指出，現時平台主要提供比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）兩大加密貨幣交易服務，未來隨業務需求增長，亦會增加其他功能性代幣，但前提是須通過平台的全面盡職調查。他指出， HKbitEX 並非一味追求增加更多幣種，而是考慮對專業投資者資產配置的價值，以及資產本身的成熟程度。

財庫局上月21號就虛擬資產規管發表諮詢總結，其中一項決定為只限專業投資者參與虛擬資產交易，引來業界不滿。早前香港金融科技協會、比特幣協會均曾回應諮詢，表示反對。

不過，王世斌表示，相信加密貨幣波動性高，再加上科技涉及的風險常人較難理解，因此短期內不適合向散戶廣泛推銷，支持諮詢總結決定。他表示，公眾對區塊鏈的認知會隨時間不斷發展，但現時市場參與者是應該抱持謹慎態度。

STO要真正「落地」 需技術法律支持

平台創立後，王世斌表示亦希望可發展另一大業務證券型代幣發行（STO）。

王世斌指出，STO若要真正「落地」，仍需要技術、監管及法律的支持。他表示，現階段集團方向是申請牌照的同時，加強對「鏈改」的研究，即以區塊鏈技術，將企業股權、現金流等進行代幣化，令傳統資產更易變為數字資產。