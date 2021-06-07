時代天使 分貨緊難中籤

撰文 盧嘉偉

時代天使於內地經營隱形矯治解決方案、簡言之，即是「隱形牙套」研發、生產及銷售。傳統齒顎矯治方法是利用金屬牙套、舌側矯治器、陶瓷牙套及其他可見矯治器作治療，缺點是牙套不美觀、以及不可摘取、導致口腔衛生不良。而隱形矯治法則能更正以上缺點，故正逐步取代傳統治療方法。

市佔率41％ 國產牙套龍頭

根據灼識諮詢報告，以零售銷售收入計，預計隱形矯治市場在整個矯治市場中佔比，將由去年的19%，提升至2030年的40.3%；同期市場總值有機會由15億美元，增至119億美元，複合年增長率預計為23.1%。報告又顯示，有關市場高度集中，按2020年的達成案例計量，前兩大市場參與者的市場份額總計為82.4%，「大哥」是「過江龍」、來自美國的艾利科技（ALGN），市佔率41.4%；時代天使以41%市佔率緊隨其後。兩者產品最大差異見於零售價。整體而言，時代天使的「國產貨」售價一般較艾利科技的「隱適美」便宜1至2萬元（人民幣、下同），故單以性價比而言，時代天使產品較受國內市場歡迎。

時代天使目前銷售的四種隱形牙套，按2020年平均售價為7700元，按年升26.7%（見表2）。由於生產隱形牙套涉及多項專門技術，包括臨牀口腔醫學、生物力學、材料科學、電腦科學及智能製造科技（包括3D打印以及自動化製造），故入場門檻偏高，令集團產品品牌地位較為穩固、亦間接解釋隨着集團規模化，以及自動生產線投放比例上升，過去三年整體毛利率持續向上，由2018年的63.8%升至去年的70.4%。

收入複合年增長率達32%

盈收表現方面，去年集團收入有8.16億元，按年升26%；盈利增長1.16倍至1.49億元。保薦人之一的高盛發表報告預測，時代天使2020年至2023年收入複合年均增長率達32%；同期股東應佔溢利複合年均增長率更達51%。

集團銷售渠道以直接銷售予醫院、私人診所為主，以去年為例，直銷銷售佔總銷售的61%，直銷比重提升，正面影響見於去年銷售及營銷開支佔收入比有所下降。

集團目前主要製造設施均位於江蘇省無錫（惠山）生命科技產業園，總佔地面積約為9000平方米。留意是近年廠房生產設施利用率由2018年的99.6%降至去年的74%。除因為新建的自動化生產線、在調試階段利用不足外，去年亦受到新冠疫情影響。

另外，上市後，主要股東高瓴資本透過松柏正崎間接持有集團60.31%股權。而高瓴資本於松柏正崎的持股設有12個月禁售期。

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