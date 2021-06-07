經濟
封面故事

黃金交易商Rotbart：央行積極買 金價年底看2000美元

【明報專訊】J. Rotbart執行合伙人Joshua Rotbart在專訪中表示，雖然中國人民銀行過去一年多以來已無披露增持或減持黃金，惟過去兩季全球央行均成為黃金淨買家，預料此趨勢仍會持續，加上俄羅斯上周宣布旗下主權基金將減持美元資產轉買黃金等資產，均有利金價，預料金價今年底可升至每盎司2000美元。

Joshua Rotbart在《Money Monday》第224期(2019年11月11日出版)封面故事表示，中國人民銀行當時持有1948噸黃金，佔外匯儲備比率遠低於德國、法國及意大利等歐元區主要國家。他認為，中國若希望加快人民幣國際化，人民幣便需要由有價值的資產支持，而增持黃金是可行方法，相信來自中國的購買力長線可推升金價。在該訪問見報前，金價收報每盎司1459美元，隨着去年3月美國爆發新冠病毒疫情，聯儲局下調聯邦基金利率至零水平並宣布無限量寬(QE)救市，金價去年3月至8月初顯著造好，8月首周更創歷史新高2075美元，雖然過去10個月出現調整，惟上周收報1891.59美元，仍較2019年11月Rotbart受訪時升近三成。

Rotbart上周接受訪問時稱，各國央行在今年第一季購入95.5噸黃金，比去年第四季(79.3 噸)增加 20%，但相比去年同期減卻少23%。他續說，在今年第一季四家中央銀行佔據期內大部分黃金購買量，最大淨購入來自匈牙利在 3 月已購買了 63 噸黃金，使其黃金儲備增加了兩倍，緊隨其後的烏茲別克、印度和哈薩克斯坦則分別購買了23.3噸、18.7噸及8噸黃金。Rotbart續說，中國人民銀行過去一年多以來已沒有公布黃金持有量的數據，假若中國人民銀行持有1948噸黃金不變，是世界上第7位持有最多黃金的央行（見表）。

人行逾1年無披露數據 或低調買金

雖然中國人民銀行過去一年多以來已沒有披露增持或減持黃金，惟Rotbart強調，中國以往亦曾試過「低調地」購入黃金，而不實時公開其黃金購入情况，因此他對於人民銀行近來保持緘默不感意外。

目前Rotbart看好今年餘下時間的金價後市，預料年底高見每盎司2000美元，指以下因素支持金價仍有升值空間：

．金價仍低於 2020 年 8 月的歷史高位

．通脹正在上升，而黃金被視為對冲通貨膨脹的工具

．中國、日本、歐盟和美國繼續擴大其貨幣供應量

．投資者正在尋求流動資產

．全球央行正恢復淨購買黃金

．隨經濟復蘇，黃金首飾消費料將反彈，尤其是在中國

俄羅斯棄美元買金 證明黃金地位

至於俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)上周出席在該國聖彼得堡主辦的經濟論壇上表示，該國主權基金(National Wellbeing Fund)將減持美元資產，重心轉移至人民幣、歐元和黃金，最快1個月內完成轉倉。Rotbart則認為，從短期來看，此舉增加黃金在當今金融世界中的地位， 也再次證明黃金被視為美元替代品； 長遠來看，Rotbart認為，美元作為世界儲備貨幣的主導地位可能會減弱，原因包括：（1）其他貨幣如歐元和人民幣吸引力正在增加；（2）美元作為世界儲備貨幣主導地位的一部分原因，建基於美國政府持有龐大黃金儲備，因此一旦其他國家（俄羅斯、中國）也增加黃金儲備，其貨幣亦將更有認受性、更適合全球交易，從而增強該貨幣的國際地位。

Rotbart出生於以色列，在耶路撒冷Hebrew University取得法律學士及工商管理（市場推廣）碩士後，加入環球物流商Malca-Amit Global工作，曾出任該集團位於香港的貴金屬採購分公司Malca-Amit Precious Metals 總經理，跟着他成立以自己姓名命名的公司J.Rotbart，提供買賣及儲存黃金服務，多年來經手運輸及儲存黃金價值逾10億美元。

[封面故事]

相關字詞﹕央行 金價 J. Rotbart執行合伙人Joshua Rotbart

上 / 下一篇新聞

掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間
掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間
會所Carlyle & Co.今開幕 冀聚集「有趣的靈魂」
會所Carlyle & Co.今開幕 冀聚集「有趣的靈魂」
2019年開幕 疫情「逼走出酒店框框」
2019年開幕 疫情「逼走出酒店框框」
今季暫僅7隻IPO 逾11年低 彭博：內地打擊科網巨企拖累
今季暫僅7隻IPO 逾11年低 彭博：內地打擊科網巨企拖累
萬洲斥150億元回購溢價近15% 今復牌
萬洲斥150億元回購溢價近15% 今復牌
春華資本172億元購美贊臣中港台業務
春華資本172億元購美贊臣中港台業務
商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續
商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續
全球兩大經濟體惡鬥屬瘋狂 籲拜登改善對華關係
全球兩大經濟體惡鬥屬瘋狂 籲拜登改善對華關係
時代天使 分貨緊難中籤
時代天使 分貨緊難中籤
乙組也未必穩中 借孖展易蝕息
乙組也未必穩中 借孖展易蝕息
HKbitEX：暫不宜向散戶推廣加密幣 重點發展機構投資者需要
HKbitEX：暫不宜向散戶推廣加密幣 重點發展機構投資者需要
疫情無礙豐盛生活服務收入 拓河套前海商機
疫情無礙豐盛生活服務收入 拓河套前海商機
日清：香港業務「艱難」 目標今年收入最多增一成
日清：香港業務「艱難」 目標今年收入最多增一成
萬方：家族辦公室需求增 促加強人才培訓配合
萬方：家族辦公室需求增 促加強人才培訓配合
和電古星輝：續聘新人培訓 增「破格思維」
和電古星輝：續聘新人培訓 增「破格思維」
奈雪的茶通過上市聆訊 傳初步集資5億美元
奈雪的茶通過上市聆訊 傳初步集資5億美元
明日教育斥2.05億入主加達控股
明日教育斥2.05億入主加達控股
智能垃圾箱 自動防滿瀉
智能垃圾箱 自動防滿瀉
母公司以保安及押運業務起家
母公司以保安及押運業務起家
張兆聰：三孩政策利好難持久
張兆聰：三孩政策利好難持久
余淑穎：置業送子女海外留學難兼得
余淑穎：置業送子女海外留學難兼得
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：蘋果大會快召開 瑞聲購22294
金子：蘋果大會快召開 瑞聲購22294
張兆聰：行業炒起 華潤醫療可追落後
張兆聰：行業炒起 華潤醫療可追落後
簡志健、傅可怡：Sea有多樣化競爭優勢
簡志健、傅可怡：Sea有多樣化競爭優勢
張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要
張玉峰：投資：知道公司前景比了解經濟重要
《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查
《幫你格價》：接種疫苗抽獎大搜查
沈永年：深圳買樓遲了扑槌成憾事
沈永年：深圳買樓遲了扑槌成憾事
陸振輝：年過五十的禁忌
陸振輝：年過五十的禁忌
趙海珠：疫苗接種加快 歐元英鎊看好
趙海珠：疫苗接種加快 歐元英鎊看好
謝紹榮：認購iBond緊記3件事
謝紹榮：認購iBond緊記3件事
陸振球：看好油價 吸俄股ETF
陸振球：看好油價 吸俄股ETF
陸振球：人民幣升值 加劇美國通脹
陸振球：人民幣升值 加劇美國通脹
林少陽：環球水浸 Meme股熱炒不意外
林少陽：環球水浸 Meme股熱炒不意外
技術取勝：匯控處100天線之上
技術取勝：匯控處100天線之上
謝偉銓：須檢視活化歷史建築伙伴計劃
謝偉銓：須檢視活化歷史建築伙伴計劃
李聲揚：美媒體軟件股 併購潮一觸即發
李聲揚：美媒體軟件股 併購潮一觸即發
蔡金強：自作孽不可活
蔡金強：自作孽不可活
艾雲豪：芝大學生「估波」打敗機械人的啟示
艾雲豪：芝大學生「估波」打敗機械人的啟示
蘇沛豐：晉身藍籌 碧桂園服務中線目標90元
蘇沛豐：晉身藍籌 碧桂園服務中線目標90元
李順威：散戶避險 相反理論更健康
李順威：散戶避險 相反理論更健康
劉思明：強勢股候調整吸納 金蝶可吼
劉思明：強勢股候調整吸納 金蝶可吼
何啟聰：快手博反彈 留意購60399
何啟聰：快手博反彈 留意購60399
瑞銀亞洲：汽車股強勢 吉利購16380
瑞銀亞洲：汽車股強勢 吉利購16380
摩根大通亞洲：看好美股 留意道指購10239
摩根大通亞洲：看好美股 留意道指購10239
周顯：晉身真正富豪要有幾多錢？
周顯：晉身真正富豪要有幾多錢？
王弼：通脹預期暫降溫 趁平買日圓
王弼：通脹預期暫降溫 趁平買日圓
曾淵滄：京東物流如之前物管股可看好
曾淵滄：京東物流如之前物管股可看好
湯文亮：舖王後人 處變不驚
湯文亮：舖王後人 處變不驚
陳永傑：縮表加息 步履緩慢
陳永傑：縮表加息 步履緩慢
廖偉強：時機比價位重要
廖偉強：時機比價位重要
布少明：車位已破頂 樓市更熾熱
布少明：車位已破頂 樓市更熾熱
馬泰陽：倘通關 樓價見新高
馬泰陽：倘通關 樓價見新高
柏傲莊III加推338伙 折實均呎2.26萬 河景4房戶首登場 6月首周末一手沽約420伙
柏傲莊III加推338伙 折實均呎2.26萬 河景4房戶首登場 6月首周末一手沽約420伙
李寧妻3669萬連掃晉環2伙 付550萬辣稅
李寧妻3669萬連掃晉環2伙 付550萬辣稅
萬科香港步收成期 3年推四盤
萬科香港步收成期 3年推四盤
將軍澳不足一周14宗「白居二」成交
將軍澳不足一周14宗「白居二」成交
十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數
十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數
油塘曦臺 享維港海景
油塘曦臺 享維港海景
康怡均呎重上1.8萬 22月新高
康怡均呎重上1.8萬 22月新高
留學換外幣 宜分注買入
留學換外幣 宜分注買入