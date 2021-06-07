黃金交易商Rotbart：央行積極買 金價年底看2000美元

Joshua Rotbart在《Money Monday》第224期(2019年11月11日出版)封面故事表示，中國人民銀行當時持有1948噸黃金，佔外匯儲備比率遠低於德國、法國及意大利等歐元區主要國家。他認為，中國若希望加快人民幣國際化，人民幣便需要由有價值的資產支持，而增持黃金是可行方法，相信來自中國的購買力長線可推升金價。在該訪問見報前，金價收報每盎司1459美元，隨着去年3月美國爆發新冠病毒疫情，聯儲局下調聯邦基金利率至零水平並宣布無限量寬(QE)救市，金價去年3月至8月初顯著造好，8月首周更創歷史新高2075美元，雖然過去10個月出現調整，惟上周收報1891.59美元，仍較2019年11月Rotbart受訪時升近三成。

Rotbart上周接受訪問時稱，各國央行在今年第一季購入95.5噸黃金，比去年第四季(79.3 噸)增加 20%，但相比去年同期減卻少23%。他續說，在今年第一季四家中央銀行佔據期內大部分黃金購買量，最大淨購入來自匈牙利在 3 月已購買了 63 噸黃金，使其黃金儲備增加了兩倍，緊隨其後的烏茲別克、印度和哈薩克斯坦則分別購買了23.3噸、18.7噸及8噸黃金。Rotbart續說，中國人民銀行過去一年多以來已沒有公布黃金持有量的數據，假若中國人民銀行持有1948噸黃金不變，是世界上第7位持有最多黃金的央行（見表）。

人行逾1年無披露數據 或低調買金

雖然中國人民銀行過去一年多以來已沒有披露增持或減持黃金，惟Rotbart強調，中國以往亦曾試過「低調地」購入黃金，而不實時公開其黃金購入情况，因此他對於人民銀行近來保持緘默不感意外。

目前Rotbart看好今年餘下時間的金價後市，預料年底高見每盎司2000美元，指以下因素支持金價仍有升值空間：

．金價仍低於 2020 年 8 月的歷史高位

．通脹正在上升，而黃金被視為對冲通貨膨脹的工具

．中國、日本、歐盟和美國繼續擴大其貨幣供應量

．投資者正在尋求流動資產

．全球央行正恢復淨購買黃金

．隨經濟復蘇，黃金首飾消費料將反彈，尤其是在中國

俄羅斯棄美元買金 證明黃金地位

至於俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)上周出席在該國聖彼得堡主辦的經濟論壇上表示，該國主權基金(National Wellbeing Fund)將減持美元資產，重心轉移至人民幣、歐元和黃金，最快1個月內完成轉倉。Rotbart則認為，從短期來看，此舉增加黃金在當今金融世界中的地位， 也再次證明黃金被視為美元替代品； 長遠來看，Rotbart認為，美元作為世界儲備貨幣的主導地位可能會減弱，原因包括：（1）其他貨幣如歐元和人民幣吸引力正在增加；（2）美元作為世界儲備貨幣主導地位的一部分原因，建基於美國政府持有龐大黃金儲備，因此一旦其他國家（俄羅斯、中國）也增加黃金儲備，其貨幣亦將更有認受性、更適合全球交易，從而增強該貨幣的國際地位。

Rotbart出生於以色列，在耶路撒冷Hebrew University取得法律學士及工商管理（市場推廣）碩士後，加入環球物流商Malca-Amit Global工作，曾出任該集團位於香港的貴金屬採購分公司Malca-Amit Precious Metals 總經理，跟着他成立以自己姓名命名的公司J.Rotbart，提供買賣及儲存黃金服務，多年來經手運輸及儲存黃金價值逾10億美元。

[封面故事]