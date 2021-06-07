經濟
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商品大王羅傑斯：俄沽美元利人幣歐元黃金 商品牛市持續

【明報專訊】上周恒指變動不大，今年以來表現最佳藍籌首三位的其中兩隻中信股份（0267）及中石油（0857）均屬資源相關股，油價期內勁升四成，銅鋁鐵礦石價亦漲逾兩成，與有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）在去年4月接受訪問看好石油及商品價格見底回升的趨勢屬一致。俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）上周在聖彼得堡主辦的經濟論壇上表示，該國主權基金將移除美元資產，重心轉移至歐元、人民幣和黃金，而羅傑斯亦出席該論壇，並於周六在俄羅斯接受長途電話訪問分析最新投資形勢。他表示，俄羅斯正受美國制裁，擔心日後或無法使用美元，才會出現是次政策轉向，並指商品價格去年始見底回升，有機會出現長達數年的大牛市，而對銀、銅及石油後市較為樂觀；股市方面，他認為目前中國、日本及俄羅斯股市較多投資機會。

明報記者 葉創成

羅傑斯表示，俄羅斯近年正被美國制裁，擔心有一天所持有的美元資產將被美國凍結，而美國政府目前債台高築也削弱美元吸引力，因此俄羅斯規模達1190億美元的主權基金——「國民福利基金（National Wellbeing Fund）」擬將現時佔比達三分之一的美元資產移除，符合政治及經濟需要，屬無可厚非。

「過去數十年美元一直是全球主要交易貨幣及儲備貨幣，因此，美元應該屬中性及沒有任何貨幣風險，每個人也會使用美元，沒有人希望沽售美元；但不幸的是你（俄羅斯）惹怒了（美國）華盛頓政府，他們決定制裁你，並且警告你日後可能無法使用美元，雖然事情不應這樣發展，事實卻是如此，更不要說美國現屬歷史上全球負債最高的國家，而且債務正在與日俱增，因此很多人均在尋找美元替代品。俄羅斯既然正被美國制裁，為免日後一旦被禁止使用美元，所有美元資產便會被凍結，自要精明地制定『B計劃』，所以擬將資產轉移至人民幣、歐元和黃金，這些資產看來均不會因為被凍結而無法使用，而且均有光明前景，買入後有賺錢機會」，羅傑斯說。

俄棄用美元因憂被制裁 個人無意仿效

不過，羅傑斯強調他不擔心自己會被美國政府制裁，會繼續維持近年的投資策略，持有一定數量美元，等全球金融市場出現大調整後執平貨，「我不是俄羅斯，不預期會被美國實施制裁，而我當然也不及俄羅斯有錢！我目前仍持有不少美元，因為每當全球有重大問題出現，人們便會尋求屬避風港（safe haven）的資產，美元便是此安全資產……當危機出現令其他資產價格大跌，我便可以用美元來買平貨」。

供不應求央行印鈔 商品只屬牛市初期

另外，俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）上周接受CNBC訪問時表示，虛擬貨幣會是該國金融系統的未來，而中國人民銀行亦擬推出數碼人民幣，記者請教羅傑斯對此的意見，他坦言貨幣數碼化屬全球大趨所趨，此舉對政府管治社會有利，卻令普羅百姓失去私隱，「其實目前中國的貨幣早已數碼化，你不使用（微信支付或支付寶等）數碼貨幣的話，你很可能很難在內地叫到計程車，所以中國已經有很多金錢（money）是寄存在電腦上，將來只會更多，其他國家也會這樣做，最終所有金錢也會寄存在電腦上，這樣便不需要印鈔、運輸，更有效率，而且當所有的資料都在電腦上，政府會知道民眾的所有金錢交易、會更容易控制，我不喜愛這樣，但政府喜歡這樣。你可以想像，假如將來所有金錢均寄存於電腦，美國政府要向你實施制裁，只要一個按鍵你便無法使用，政府的控制力多麼大，所以你的錢某程上也變成了政府的錢。我認為貨幣早晚也會數碼化，政府亦不會希望看到其他虛擬貨幣取得成功，因為這樣才可確保自己所發行的數碼貨幣處於壟斷地位」。

羅傑斯在《Money Monday》第246期（去年4月27日出版）封面故事專訪中表示，油價當時處於築底階段，隨着新增供應減少，當日後疫情受控、經濟復蘇、需求回穩，油價將會回升；另外，他在該期亦預測環球央行大舉印鈔將拉升通脹，故已買入黃金、白銀及農產品，可謂測中油價及商品過去逾一年的牛市，而他目前認為，現階段僅屬牛市初期。

「在去年次季見底回升以前，不少商品價格已下跌一段很長時間，供求處於不平衡，庫存也已被消化，而疫情大流行後央行大舉印鈔，令投資者更想擁有實物資產，這樣才可以在現金購買力下跌時保存財富，這些因素均令過去逾一年商品價格掉頭回升；雖然我也不肯定上升趨勢會持續多久，但參考過往的經驗，當商品踏入牛市後便會持續一段長時間，而我認為現時只是牛市的開端，即使我已擁有不少商品，我將會買入更多商品，因為我預期商品價格會繼續上升，一至兩年後商品價格會比現價更高」。

尤其看好銀銅石油

在眾多商品中，目前羅傑斯特別看好銀、銅及石油，「銀價現時較歷史高位仍然低一大截，而金價僅距離歷史高位10%，而且銀亦有作為導電體等工業用途，將來需求會愈來愈多，我認為目前銀較金更有投資價值」。

「銅價早前已創歷史新高，因為人們將會使用更多電動車，生產一架電動車的銅使用量遠較傳統燃油汽車高，只要電動車愈來愈普及，對銅的需求會愈來愈大，我相信事情會這樣發展；而且在日後物聯網的世界，不止電動車，大部分產品也會數碼化、電子化，這也會增加銅的需求，故即使銅價現時接近歷史高位，我覺得仍然可以投資，銅價遲早也會再創新高」。

「油價方面，即使過去一年多上升不少，但仍較歷史高位跌近五成。這世界現時仍然需要使用石油，並未即時轉換至可再生能源；而且經過去年油價大跌的洗禮後，不少美國頁岩油生產商已破產或停工，相關新增供應不容易短期到位，故我相信油價在未來幾年仍然可以看好」。

美股即使再升 投資價值不及中日俄股市

羅傑斯在《Money Monday》第246期封面故事也預測，在去年11月美國總統大選前，美股仍有投資機會，而事實是，美股不止在去年4月至10月期間總統大選前向好，在11月總統大選後升浪亦延續，三大指數至今均屢創新高。在是次專訪中，羅傑斯解釋，拜登今年1月上任美國總統後，政府不斷印錢亦積極花錢，美股自然易升難跌，故他現時已不會看淡美股，料美股仍會再上升多一段時間，但他強調美股投資價值始終不及商品，亦比不上估值較低的中國、日本及俄羅斯股市。

[封面故事]

相關字詞﹕中美關係 銅價 銀價 油價 數碼人民幣 俄羅斯主權基金 「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)

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