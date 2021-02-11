春華資本172億元購美贊臣中港台業務

利潔時於2017年以總價總價約166億美元收購美贊臣，惟其後於2020年指因為業務表現不如預期，而對美贊臣進行了超過50億英鎊的減值，並在今年2月被外媒指利潔時再為美贊臣進行了9.85億英鎊的減值。同時，傳出利潔時將戰略評估大中華區嬰兒配方奶粉業務，並頻傳利潔時計劃將美贊臣出售的消息。

春華資本由胡祖六創立，他曾擔任高盛集團合伙人及大中華區主席，並自去年起擔任阿里巴巴（9988）旗下、來港上市「撻Q」的螞蟻集團獨立非執行董事，自2019年4月至今擔任工行（1398）獨立非執行董事等。

螞蟻獨董胡祖六創立 傳賤賣股權惹官非

春華資本去年曾捲入「賤賣」螞蟻股權事件。胡祖六被指將所持螞蟻集團股權低價轉讓予其兄妹，並指有投資者已向深圳市福田區人民法院起訴，要求春華資本承擔相應的民事責任，目前法院正在審理中。春華資本則曾回應稱，從未從事、並堅決反對輸送不當利益的關聯交易、向投資者作出回報承諾等違法、違規行為。