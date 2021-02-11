經濟

今季暫僅7隻IPO 逾11年低 彭博：內地打擊科網巨企拖累

【明報專訊】去年底本港新股市場熾熱，當中不少科網股成為股民焦點，惟統計今年第二季至今，僅有7間公司上市，數量是自2009年以來最低水平，而且它們上市後表現普遍不佳。彭博昨日發表分析文章，指中央持續打壓內地科網巨企，間接打擊香港新股市場表現，並預期市場復蘇至少需要兩至三隻重磅新股來重燃投資者熱情，當中大熱新股如目前仍在招股的時代天使（6699），上市後股價走勢亦非常重要。

靠重磅新股振市場氣氛

報道提到，多間第二季度上市的中資科技股，當中包括京東（9618）分拆上市的京東物流（2618），首日掛牌僅險守招股價，中原建業（9982）首日掛牌更大跌逾12％，其他如百融雲創（6608）至今跌逾18％，4月上市的兆科眼科（6622）至今股價亦一直低走。

文章分析指，內地政府今年一連串行動，包括對科網巨頭阿里巴巴（9988）處以創新高罰款、要求34間科技公司於一個月內自行整改，糾正任何反競爭的商業行為等。相關行為加劇一些上市公司的不安，而投資者亦擔心監管機構的進一步行動。

ATM市值 4個月蒸發3.12萬億

報道引述永裕證券董事總經理謝明光指，由於內地政府干預，一些新上市公司不得不修改和調低上市估值，而投資者亦不願再為此支付「天價」估值。

據彭博數據庫顯示，內地三大科技公司騰訊（0700）、阿里和美團（3690）從4個月前高位計算，市值已蒸發逾4000億美元（約3.12萬億港元）。相對之下，受惠於今年初SPAC（特殊目的收購公司）的上市熱潮，納斯達克成交量已經超過了去年。

報道分析指，香港新股市場能否復蘇，至少要有兩至三隻重磅新股來重振市場情緒，以及短期內的一批新股表現，包括於明天截止招股的內地隱形牙套生產商時代天使，以及昨日已通過上市聆訊的內地茶飲連鎖店奈雪的茶。

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