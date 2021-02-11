掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間

明報記者 方楚茵 蕭嘉聰

新世界系業務繁多，鄭志雯卻對酒店情有獨鍾，部分源於一份「歸屬感」。鮮有受訪的鄭志雯稱，「Daddy（鄭家純）好鍾意酒店，佢第一份工都係酒店總經理，佢成日同我講好多酒店嘅嘢」，她自兒時已經常住在酒店服務式公寓，「日日行酒店」的時光對她而言非常深刻。

對酒店情有獨鍾 源於童年回憶

直至新世界在2011年收購瑰麗酒店品牌，鄭志雯發現「Daddy好似有個夢想，係想重新發展酒店行業」，她說自己當時已投身金融業數年，漸覺失去挑戰，覺得酒店「有得由細做起，有自由度、有得發揮」，而「爺爺（新世界創辦人鄭裕彤）、Daddy的leadership style（領導風格）都係信你就畀機會你做，真係畀我全權負責」，她才決定投入管理酒店業務。

她的頭炮作品是北京Rosewood，當時她覺得酒店位處北京核心朝陽區，卻只做一間「典型、平平無奇的新世界酒店」太浪費，因此建議重新投資「make it a flagship（建成旗艦店）」。最終花了7年時間改造，將平常五星級酒店常見的法國菜、意大利菜，換成「好型嘅火鍋、好型嘅北方中菜，擺了個型嘅bar係入面，成個設計係好home away from home（賓至如歸）」，令北京Rosewood變成當地人聚腳熱點，吸引不少外地旅客。

花7年改造 京Rosewood變身聚腳熱點

不惜工本為酒店大改造，鄭志雯目的是令每一間酒店都要有「自己的DNA」，「話畀人知我做到咁嘅產品，咁人哋鍾意我哋個品牌就會成日搵我去做」。目前集團大概三成酒店由自家擁有，其他均是輸出品牌管理，現時計劃中酒店達40間，當中除內地杭州、上海、成都及寧波等，海外亦有涉足墨西哥、日本等地。

接手父親的酒店王國夢，鄭志雯自言是一個勤力的人，由本身全無酒店經驗，「跟Daddy學，不停同酒店行業嘅人學」，逐漸「明白成個市場有咩玩家，覺得空白位喺邊，下一代旅客需要係咩」。

她提到其中一個得着，「住過好多唔同酒店，但無一間係『潮』嘅，係年輕人真係會去」，而Rosewood旗下開業逾90年的酒店The Carlyle，卻能吸引像荷李活鬼才活地阿倫等人聚集，她形容該酒店令人「feel at home（自在）、好浪漫同同好mystical（神秘）」，是別家酒店難尋的氛圍，決心將The Carlyle搬來香港，並建立私人會所「Carlyle & Co.」（見另稿）。