掌瑰麗酒店 鄭志雯冀塑造「自己DNA」 改造加入各地特色 計劃中酒店達40間

明報記者 方楚茵 蕭嘉聰

新世界系業務繁多,鄭志雯卻對酒店情有獨鍾,部分源於一份「歸屬感」。鮮有受訪的鄭志雯稱,「Daddy(鄭家純)好鍾意酒店,佢第一份工都係酒店總經理,佢成日同我講好多酒店嘅嘢」,她自兒時已經常住在酒店服務式公寓,「日日行酒店」的時光對她而言非常深刻。

對酒店情有獨鍾 源於童年回憶

直至新世界在2011年收購瑰麗酒店品牌,鄭志雯發現「Daddy好似有個夢想,係想重新發展酒店行業」,她說自己當時已投身金融業數年,漸覺失去挑戰,覺得酒店「有得由細做起,有自由度、有得發揮」,而「爺爺(新世界創辦人鄭裕彤)、Daddy的leadership style(領導風格)都係信你就畀機會你做,真係畀我全權負責」,她才決定投入管理酒店業務。

她的頭炮作品是北京Rosewood,當時她覺得酒店位處北京核心朝陽區,卻只做一間「典型、平平無奇的新世界酒店」太浪費,因此建議重新投資「make it a flagship(建成旗艦店)」。最終花了7年時間改造,將平常五星級酒店常見的法國菜、意大利菜,換成「好型嘅火鍋、好型嘅北方中菜,擺了個型嘅bar係入面,成個設計係好home away from home(賓至如歸)」,令北京Rosewood變成當地人聚腳熱點,吸引不少外地旅客。

花7年改造 京Rosewood變身聚腳熱點

不惜工本為酒店大改造,鄭志雯目的是令每一間酒店都要有「自己的DNA」,「話畀人知我做到咁嘅產品,咁人哋鍾意我哋個品牌就會成日搵我去做」。目前集團大概三成酒店由自家擁有,其他均是輸出品牌管理,現時計劃中酒店達40間,當中除內地杭州、上海、成都及寧波等,海外亦有涉足墨西哥、日本等地。

接手父親的酒店王國夢,鄭志雯自言是一個勤力的人,由本身全無酒店經驗,「跟Daddy學,不停同酒店行業嘅人學」,逐漸「明白成個市場有咩玩家,覺得空白位喺邊,下一代旅客需要係咩」。

她提到其中一個得着,「住過好多唔同酒店,但無一間係『潮』嘅,係年輕人真係會去」,而Rosewood旗下開業逾90年的酒店The Carlyle,卻能吸引像荷李活鬼才活地阿倫等人聚集,她形容該酒店令人「feel at home(自在)、好浪漫同同好mystical(神秘)」,是別家酒店難尋的氛圍,決心將The Carlyle搬來香港,並建立私人會所「Carlyle & Co.」(見另稿)。