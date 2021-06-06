第三方混幣服務 掩飾非法資金來源

追溯來源需高度技術

反洗錢專家、King & Spalding律師事務所合伙人柯克帕特里克（Katherine Kirkpatrick）指出，混合資金也可以追溯來源，但需要高度技術、大量運算能力及大量數據。

追蹤加密貨幣交易的分析機構Elliptic指出，去年大受歡迎的混幣工具，是高度複雜的「私隱錢包」，其混合功能帶來了額外的匿名性，去年的比特幣洗錢活動，有12%透過此類工具進行。稱為「Wasabi Wallet」的比特幣私隱錢包，是該領域的主要參與者。

其他犯罪分子常用的洗錢方法，還包括在不同加密貨幣之間，迅速連環交易。此舉被稱為跳鏈（chain hopping），試圖透過多次迅速轉換虛擬資產，擺脫取證公司的追蹤。這些犯罪分子的交易，亦往往涉及以私隱性見稱的門羅幣（Monero）。這種加密貨幣使用了環狀簽章（Ring Signature）、環保密交易（RingCT）和隱匿位址（Stealth Address），顯著提高了追蹤難度。

雲端運算軟件公司VMware的網絡安全戰略負責人Tom Kellermann稱，執法機構需對充公及資產凍結的程序進行現代化改革，以便更容易從加密貨幣交易所扣押加密貨幣資產。

業界籲設加密貨幣錢包「黑名單」

業界人士亦建議，制定犯罪分子的加密貨幣錢包「黑名單」，讓執法機構、加密貨幣交易所、追蹤加密貨幣交易的取證機構分享相關信息。此外，加密貨幣交易所現在已可訂購取證公司的服務，讓這些公司監察其客戶的交易，並在發現可疑活動時進行通報。

[企業地球村]