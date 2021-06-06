黑客愛收加密幣 脫手愈益困難

資料來源：金融時報

8匿名的資金流轉，對犯罪分子極具吸引力。區塊鏈分析公司Chainalysis的數據顯示，黑客團伙去年至少勒索到價值3.5億美元的加密貨幣。不過這並不表示執法機構一籌莫展，因為加密貨幣交易雖是匿名進行，但每筆交易都紀錄於區塊鏈，為不法分子的活動留下痕迹。私營的網上取證公司近年經常與執法部門合作，追查犯罪分子的加密貨幣資金流向。《華爾街日報》早前引述網絡安全機構的消息稱，入侵Colonial Pipeline的黑客團伙DarkSide，受到執法部門壓力，無法登入其營運設施，因此準備停止營運。

消息的真確性未能證實，不過即使此類黑客組織解散，也往往換個名字再次出現，並將加密貨幣洗錢技術不斷升級，掀起網上取證機構與洗錢團伙之間的攻防戰。

「寶藏人」將加密幣兌換禮券借記卡

一些犯罪分子要將非法所得的加密貨幣兌換成法幣時，到底往哪尋找幫手？這些洗錢服務無法以搜尋引擎在互聯網尋找，而是要採用特定的軟件進入暗網。在最大暗網市場Hydra，可找到相關服務。這些洗錢業者被稱為「寶藏人」（Treasure man）。追蹤加密貨幣交易的情報分析機構Elliptic的聯合創辦人兼首席科學家羅賓遜（Tom Robinson）稱，「寶藏人」會為犯罪分子提供多種套現的方式，例如用加密貨幣兌換禮品券、預付借記卡等。他們把現金藏在某處，然後告訴客戶領取的途徑。

隨着執法機構加大力度打擊洗錢活動，專注於區塊鏈技術的情報分析公司愈開愈多。總部位於倫敦的Elliptic，股東包括富國銀行。總部設在紐約的Chainalysis，今年早前籌集了1億美元資金，公司估值超過20億美元。CipherTrace更獲美國國土安全部（DHS）的資助，在業界享負盛名。這些機構透過分析加密貨幣流向，助執法部門追蹤犯罪團伙的活動。

以往加密貨幣的監管相對鬆散。犯罪分子往往直接透過大型的加密貨幣交易所，把非法獲得的加密貨幣兌成法幣。Elliptic估計，在2011年至19年間，主要的加密貨幣交易所助不法分子套現了60%至80%的非法比特幣交易所得。不過至去年，這比例降至45%。這主要由於加密貨幣業者開始憂慮到監管問題，部分主要交易所加強了反洗錢（AML）和客戶身份調查（KYC）的流程，使部分不法分子轉向毋須KYC信息的無牌交易場所。

平台加強監管 部分交易轉到無牌交易所

不過網上保險集團Resilience指出，此類交易所的流動性往往較低，使犯罪分子更難將加密貨幣轉換為法幣。因此若黑錢的金額巨大，會交由場外交易經紀商進行。至於金額較小的黑錢，則往往經由全球超過11,600部幾乎不受規管的加密貨幣自動櫃員機（ATM）處理，又或透過收受加密貨幣的博彩網站進行洗錢。Chainalysis的數據顯示，非法實體去年共收取約值50億美元的加密貨幣，並將相同金額的資金，轉給其他非法實體。

藉AI研究犯罪團伙關聯

取證公司需利用區塊鏈交易的分析技術，以及人工智能（AI）來判斷哪些加密貨幣錢包屬於犯罪分子，研究出犯罪團伙之間的關聯。犯罪分子如何轉移資金的脈絡，揭示黑客如何將勒索軟件出租給其他犯罪團伙，從中抽佣。

Chainalysis研究主管格勞爾（Kimberly Grauer）指出，犯罪分子透過加密貨幣向黑客支付的服務愈來愈多，例如雲託管服務，又或消費者在網上登入的密碼等。格勞爾稱，為維持業務模式，犯罪分子也有不少經營成本。當黑客以加密貨幣收取贖金後，取證公司可從中追查資金如何流向參與的團伙。為逃避取證公司的追查，網絡犯罪分子的操作也愈來愈複雜，以掩蓋自己的交易痕迹。

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