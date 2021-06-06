美數據遜預期 債息跌科技股升

科技股跑贏大市，標指科技股指數上升1.92%，包括Alphabet（GOOGL）等科技股的通訊服務指數上升1.36%。標指上升0.9%報4230點；道指上升0.5%，報34,756點，全周標指和道指分別升0.88%和0.52%，連升第二周。

標指道指連升第二周

雖然非農連續兩個月差過預期，不過5月新增就業人數較4月增1倍至55.9萬人，時薪亦較上月升0.5%，數據實較上月改善。市場關注美國何時重回完全就業，就業數據低於預期，也緩解了聯儲局收緊量寬的壓力，利好股票市場。

RW Pressprich & Co. 政府及機構交易主管Larry Milstein表示，上周五市場因應表現一般的就業報告有所反彈，但不會因此改變他對聯儲局收緊量寬時間的預期。美國銀行預期，聯儲局會在今年夏末至秋初表示有意減少買債，並在明年底前完成減少買債的程序。

美元走弱 油價上升

企業財報繼續向好，服裝股Lululemon（LULU）和晶片股博通（AVGO）季績好過預期，並上調業績指引，上周五分別上升3.83%和2.19%。不過，近期在wallstreetbets版再次熱炒的AMC，在周四收市後公告，要求股東授權在明年再發行2500萬股股份，周五連同盤後再跌14.84%。早前AMC在周三和周四連續配股，分別集資2.31億和5.87億美元，股價自周三高位下跌四成，但早前在散戶炒作下，全周仍升83.42%，兩周累升2.96倍。

美債息下跌，美匯指數周五收報90.13點，下跌0.42%。美元走弱利好商品，紐約期油升0.87%，至每桶69.41美元，黃金上升1.09%，至每盎司1891.12美元。恒指夜期跟隨美股向好，上升0.61%收報28,982點，高水64點，ADR港股比例指數上升0.56%，報29,081點。