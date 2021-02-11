「波叔」思念會 家族稱地產王國值730億

鄧耀昇：繼續做好公司

昨日不少政商友好，包括政務司長張建宗、信和置業（0083）主席黃志祥、小巴大王馬亞木、資深投資者黎永滔、中原集團主席施永青及香港股票分析師協會副主席郭思治等，親臨悼念。黃志祥離開會場時沉默不語。郭思治對本報記者稱「已認識『波叔』5到6年，他沒架子，很勤力，很多地方值得學習」，他親臨悼念冀表示少少心意。在會場內外，擺滿商人劉鑾雄夫婦、英皇集團、恒隆地產（0101）、九龍建業（0034）、美聯工商舖（0459）、行政會議兼立法會議員張宇人、匯豐銀行及東亞銀行（0023）主席李國寶父子等的花牌敬輓。

「波叔」遺下生意龐大，鄧耀昇表示，他及家人均會懷念「波叔」，除會搞好思念會，替父親做好最後一件事之外，亦會做好公司，確保營運操作正常。二嫂鄧展英指出，「波叔」留給他們很多回憶。她說：「在過去幾十年令家人很團結，亦知道『波叔』想做什麼事情，他們會繼續下去。」

場刊內提到，「波叔」早年從美孚住宅投資涉足地產市場，之後建立其地產王國，近年更收購上市公司易通訊（8031）及松齡護老（1989），將不同業務與地產項目結合。到今年他坐擁近200項房地產項目，總值逾730億元，名列《福布斯》2021年香港富豪榜第19位。

2.28億沽屯門藍地露天倉地皮

此外，市場消息指出，鄧氏家族最新沽出屯門藍地一幅露天倉用地。陞域集團回應稱，家族以2.28億元沽出上述土地，以可建樓面逾7.53萬方呎計，每方呎樓面地價3040元。資料顯示，地皮位於屯門藍地丈量約份第130約多個地段，鄰近詠柏苑，佔地逾7.53萬方呎，鄧氏家族去年初曾向城規會申請興建9幢8層高住宅大廈，提供307伙、平均面積690方呎的住宅單位，涉及21.15萬方呎，項目最快於2024年落成。鄧氏家族在2016年7月以9200萬元購入，持有地皮近5年，帳面賺1.36億元或近1.5倍。