柏傲莊III首輪331伙10小時沽清 大手客斥1億掃6伙 最快今加推

明報記者 甘潔瑩

成為1997年後的新盤收票王的柏傲莊III，挾港鐵屯馬線全線快將通車的利好因素下，再度成熱捧的新盤。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，柏傲莊III昨日進行首輪銷售，滿意銷情，並對後續銷售有信心，將積極與合作伙伴研究，最快今日加推單位應市，並透露加推單位具加價空間。

新世界：加推單位具加價空間

柏傲莊III 銷售共分三節進行，大手客A1及A2組率先揀樓，A1組買家在昨日早上8時起，分批到達荃灣愉景新城售樓處報到，A1組每組買家可購買2至4伙指定單位，而其中1伙為3房或4房單位。據悉，A1組共售出約75伙。而同屬大手客的A2組買家，大約在昨日早上11時揀樓，每組客可購入1至4伙指定單位，其中一伙為3或4房戶，據悉售出100伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑透露，該行有一組客戶斥資逾1億元購入6個3房戶。市場消息指出，昨日共有54組大手買家入市。

練馬師賀賢1150萬購河景兩房戶

而散客時段B組買家在昨日下午1時半起揀樓，每組客可購買1伙至2伙指定單位，據悉，散客買家人數眾多，排隊人龍由商場3樓，排至商場地下，商場各處也人頭湧湧。據悉，B組時段共售出156伙。市場消息指出，前香港小姐亞軍李姿敏與丈夫澳洲籍練馬師賀賢，昨日亦現身柏傲莊III售樓處，二人更斥資約1150萬元購入8B座河景兩房戶。

凱滙昨日連沽7伙

除柏傲莊III熱賣外，新盤餘貨銷情亦不俗。由信置（0083）等合作發展的觀塘凱滙，昨日連沽7伙，成交價介乎967.66萬至1965.58萬元，實呎約2.31萬至2.54萬元；另長沙灣維港滙1及3期和馬鞍山SILVERSANDS，分別售出4伙及2伙，集團單日共售出13伙、套現逾1.6億元。

海璇錄撻訂 料遭殺訂70萬

雖然新盤熱銷，但有豪宅新盤錄撻訂個案。新地（0016）旗下北角海璇最新錄撻訂個案，有關單位為5A座18樓E室，實用面積369方呎，在2018年7月以1398.86萬元售出，買家採用建期付款計劃，已支付最少樓價5%訂金，而據項目成交紀錄冊顯示，上述成交在日前取消買賣合約，遭發展商殺訂69.943萬元。