柏傲莊III主打2至3房 享河景優勢

明報記者 李舒盈

攝影 劉焌陶

柏傲莊III由2座大樓組成，提供892伙，關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長逾2年。今期前臨城門河，戶型涵蓋1房至4房，而4房雙套河景為首度登場，並會以招標形式發售。發展商早前開放一個以1B座48樓A室為藍本，經改動示範單位，實用面積765方呎，採3房1套連工作間間隔。

整體設計靈感採自北歐山嶺木舍，運用大量木色打造溫馨感覺。大門玄關位一旁配備入牆鞋櫃，方便戶主收納大量鞋子。設計師特意拆除旁邊儲物室的牆身，並放置一塊全身鏡，以及外形似衣櫃的「衣物管家」，方便戶主將曾外出的衣物消毒。單位大廳以長形開則，並以淺色調家具作配搭，放置米白色梳化及兩張特色茶几。

部分單位設「衣物管家」方便衣物消毒

客廳其中一面牆身以木紋膠版打造，後方為單位廚房，方便戶主日後清潔之用，並與整體風格配襯。廚房為梗廚設計，並配有通風窗戶，方便室內空氣流通。廚房除有大量廚櫃，方便戶主收納廚具之外，當中的牆身為磁石牆設計，戶主可以因個人喜好，放置如計時器等不同配件。設計師巧花心思，沿用同系柏傲莊系列設計，將三合一多功能洗乾熨組合置於單位客廁內。在臉盆櫃下方，設有「小平台」，方便小朋友使用，照顧不同年齡人士需要。主人房設計風格典雅，並外連工作平台，當中衣櫃及吊燈設計別出心裁，放置一張雙人牀後仍可雙邊落牀。

保留三合一多功能洗乾熨組合設計

發展商同時開放一個以8A座48樓B室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積1269方呎，採4房雙套連工作間間隔。設計師於客廳特設ArtiSaloon藏酒間，並提供3款顏色的主題飾面選擇，更備有小吧枱等，在兩側附設咖啡機及酒窖等。值得一提的是，住戶可因個人喜好將ArtiSaloon改造成品酒間或品茶室。客飯廳外連的露台，以最新研發、並正在申請專利技術的Magic Slide玻璃趟門分隔。趟門最大特點為採用L形軌道，大幅節省開關時佔用空間，提升露台及工作平台的實用。

Magic Slide採用L形軌道節省空間

另外，項目內的住客會所及園林範圍佔地約28萬方呎，讓屋苑共三期住客享用，除聯同知名設計師打造外，更分為三大主題，如「Well House」、「Farm House」以及「Sky House」，提供室外及室內游泳池、親子遊樂空間等。

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