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2021年6月5日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
萊蒙粉嶺項目申建伙數大增33倍 原批建50幢洋房 現改成1707伙分層戶
房協粉嶺工廈 申改裝4.4萬呎售樓中心
長實洪水橋新盤命名「#LYOS」涉341伙
柏傲莊III大手客佔近兩成涉逾5000票
CCL重返185點 20個月來首見
迪士尼續租創紀之城3年 減租8%
領展39億購穗商場 去年仍虧蝕 出租率僅七成 月收入千萬元人幣
Tesla在華銷量「腰斬」 股價曾挫逾5%
馬斯克帖文「心碎」 比特幣應聲跌
恒指換馬成交增 港股跌47點
市場誤解降印花稅 券商股先升後回
路透：華融部署售非核心資產 德銀美團潛在買家
彭博：匯控擬委兩人接替王冬勝 廖宜建料掌大中華 Rosha掌亞洲其他地區
中銀提供「打針假」 員工最遲明年3月底領用
科濟藥業下周一招股 每手16565元入場
海航清算組：已收申報債權金額1.2萬億
恒隆新地齊送千萬獎品 鼓勵員工市民接種疫苗
周二Flycation突遭煞停 快運：包機仍在內部安排
被禁重投業界5年 瑞銀前高層獲准申覆核
美非農新職增56萬個 遜預期 憧憬延緩收緊貨幣政策 納指升逾1％
fb廣告業務疑壟斷 歐盟英國齊調查
擬售股給阿克曼SPAC 環球音樂估值達3305億
網民見工被問幾時生仔 泡泡瑪特：積極改進
梁振英壹傳媒持股值630元 叫市場唔使猜測
陸振球：控制好樓價 助鼓勵生育
周末睇樓好去處
柏傲莊III主打2至3房 享河景優勢
「圍方」勢成大圍新地標
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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