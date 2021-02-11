擬售股給阿克曼SPAC 環球音樂估值達3305億

澄清雙方非合併 SPAC股價挫

阿克曼的特殊目的收購公司Pershing Square Tottine Holdings Ltd.（PSTH）在7月的首次公開募股（IPO）籌集到40億美元，這是SPAC歷來最高的上市集資額。

不過PSTH表示，擬定中的交易，目的是為了在環球音樂IPO前購買股份，而不是為了與環球合併。PSTH股價昨早段跌逾一成。

根據潛在的交易條款，PSTH打算在環球音樂9月底於阿姆斯特丹上市後，向其投資者分發環球音樂的股份。此後該公司仍將持有15億美元現金，用以繼續尋求新的合併目標。

Vivendi稱，阿克曼的旗艦基金Pershing Square及其附屬公司，可能會透過購買Vivendi的證券，進一步增持環球音樂。

（綜合報道）

[國際金融]