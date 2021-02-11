擬售股給阿克曼SPAC 環球音樂估值達3305億

【明報專訊】全球最大音樂企業環球音樂集團（UMG）母公司、法國媒體集團Vivendi昨證實，正與對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）旗下特殊目的收購公司（SPAC）磋商，向其出售環球音樂的10%股份。這宗潛在交易使環球音樂的估值（連同債務）達到350億歐元（約3305億港元），高於2019年騰訊收購部分環球股份時對其的300億歐元估值。《華爾街日報》及《金融時報》引述知情人士稱，雙方接近達成交易協議。
澄清雙方非合併 SPAC股價挫
阿克曼的特殊目的收購公司Pershing Square Tottine Holdings Ltd.（PSTH）在7月的首次公開募股（IPO）籌集到40億美元，這是SPAC歷來最高的上市集資額。
不過PSTH表示，擬定中的交易，目的是為了在環球音樂IPO前購買股份，而不是為了與環球合併。PSTH股價昨早段跌逾一成。
根據潛在的交易條款，PSTH打算在環球音樂9月底於阿姆斯特丹上市後，向其投資者分發環球音樂的股份。此後該公司仍將持有15億美元現金，用以繼續尋求新的合併目標。
Vivendi稱，阿克曼的旗艦基金Pershing Square及其附屬公司，可能會透過購買Vivendi的證券，進一步增持環球音樂。