fb廣告業務疑壟斷 歐盟英國齊調查

fb於2016年推出Marketplace服務，讓全球70個國家及地區的8億fb用戶使用該商城買賣商品。自2019年以來，Marketplace一直受歐盟關注。歐盟委員會昨表示，其啟動的壟斷調查，將評估fb是否違反其規定，使用從廣告商收集到的廣告數據，與這些廣告商競爭，從而在網上分類廣告等領域享有優勢。歐盟委員會還將調查Marketplace嵌入社交網絡的方式，是否構成捆綁式營銷。英國CMA亦稱，打算徹查fb對數據的使用，以評估其商業行為是否使其在網上約會及網上分類廣告領域獲得不公平優勢。

中國禁飛737 MAX

波音：威脅領導地位

此外，美國波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）警告，中美貿易僵局，將威脅其737 MAX客機重投市場，並最終威脅到波音長期以來在美國工業的領導地位。兩度發生墜機事故的737 MAX，雖在大部分歐美市場恢復服務，但中國內地尚未解除相關飛行禁令。

卡爾霍恩表示，隨着疫情消退，中國將成為熱門的航空市場，料未來10年的全球噴射機銷售增長，四分之一將來自中國市場。若波音一直未能在中國市場重啟飛機銷售和交付，將無法確定何時能提高MAX產量，而這正是波音的主要收入來源。

（綜合報道）

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