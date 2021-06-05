美非農新職增56萬個 遜預期 憧憬延緩收緊貨幣政策 納指升逾1％

【明報專訊】美國的非農職位數據再次令人失望。5月的非農職位僅增長55.9萬個，低於路透調查的經濟師所預計的66萬個。4月的新增非農職位在上修後亦只有27.8萬個，遠低於經濟師最初估計的100萬個。不過5月失業率由6.1%降至5.8%，是美國去年疫情惡化以來最低。雖然新增非農職位數據較預期差，投資者期望數據可延緩聯儲局收緊貨幣政策。美股三大指數早段向上，午夜前道指升約100點、標普500指數僅略低於上月所創的歷史高位，以科技股為主的納指升逾1%。
美國10年期國債孳息率回落至1.57厘。美匯指數跌至90關口。現貨金昨晚升逾1%至每盎司1895美元。
分析：數據不足以令聯儲局提早行動
美國總統拜登形容5月的非農職位數據，是關於經濟從疫情恢復的「好消息」，強調其政府帶來歷史性的經濟反彈。勞工部長沃爾什（Marty Walsh）稱，就業數據「良好、穩健」，顯示總統拜登的經濟計劃奏效，「我們看到了隧道盡頭的光明」。
克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）稱，就業數據正面，勞動市場持續取得進展，但不足以影響貨幣政策，希望未來有更大的改善。NatWest Markets全球戰略主管 John Briggs稱，就業數據不算太差，不會觸動市場的緊張情緒，但同時不算太好，不足以令聯儲局提早採取行動。投資顧問公司Independent Advisor Alliance的投資總監Chris Zaccarelli稱，新增非農職位連續第二個月比預期少，雖然今次經濟師調低了預期，但新增職位仍然遜於預期，意味投資者毋須擔心聯儲局會提早調整政策，這將有助於股、債穩定。
上月休旅及酒店行業再次是職位增長的火車頭，職位增加29.2萬個。教育、醫療保健和社會援助等領域的職位亦顯著增加。不過與去年2月美國疫情惡化前相比，5月的就業人數仍少了約760萬。目前仍有約930萬美國人失業，但部分僱主仍面臨招聘困難。
上月失業率降至5.8%
上月的失業率降至5.8%，是因為更多正在尋找工作的美國人找到工作，但勞動力人數幾乎不變，反映大量職位空缺及近期的工資增長，未吸引到更多人重新尋找工作。勞動參與率（就業或正在尋找工作的成年人口比例），由去年2月美國疫情惡化前的63.3%，降至5月的61.6%。
部分分析認為，慷慨的失業救濟金，以及對復工後染疫的擔憂等因素，導致填補空缺出現困難。美國約一半的州已宣布將停止派發每周300美元的聯邦失業救濟金，部分州政府最早於6月12日停止發放，以催促工人重投職場。上月美國工人平均時薪按年漲2%至30.33美元。