美非農新職增56萬個 遜預期 憧憬延緩收緊貨幣政策 納指升逾1％

美國10年期國債孳息率回落至1.57厘。美匯指數跌至90關口。現貨金昨晚升逾1%至每盎司1895美元。

分析：數據不足以令聯儲局提早行動

美國總統拜登形容5月的非農職位數據，是關於經濟從疫情恢復的「好消息」，強調其政府帶來歷史性的經濟反彈。勞工部長沃爾什（Marty Walsh）稱，就業數據「良好、穩健」，顯示總統拜登的經濟計劃奏效，「我們看到了隧道盡頭的光明」。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）稱，就業數據正面，勞動市場持續取得進展，但不足以影響貨幣政策，希望未來有更大的改善。NatWest Markets全球戰略主管 John Briggs稱，就業數據不算太差，不會觸動市場的緊張情緒，但同時不算太好，不足以令聯儲局提早採取行動。投資顧問公司Independent Advisor Alliance的投資總監Chris Zaccarelli稱，新增非農職位連續第二個月比預期少，雖然今次經濟師調低了預期，但新增職位仍然遜於預期，意味投資者毋須擔心聯儲局會提早調整政策，這將有助於股、債穩定。

上月休旅及酒店行業再次是職位增長的火車頭，職位增加29.2萬個。教育、醫療保健和社會援助等領域的職位亦顯著增加。不過與去年2月美國疫情惡化前相比，5月的就業人數仍少了約760萬。目前仍有約930萬美國人失業，但部分僱主仍面臨招聘困難。

上月失業率降至5.8%

上月的失業率降至5.8%，是因為更多正在尋找工作的美國人找到工作，但勞動力人數幾乎不變，反映大量職位空缺及近期的工資增長，未吸引到更多人重新尋找工作。勞動參與率（就業或正在尋找工作的成年人口比例），由去年2月美國疫情惡化前的63.3%，降至5月的61.6%。

部分分析認為，慷慨的失業救濟金，以及對復工後染疫的擔憂等因素，導致填補空缺出現困難。美國約一半的州已宣布將停止派發每周300美元的聯邦失業救濟金，部分州政府最早於6月12日停止發放，以催促工人重投職場。上月美國工人平均時薪按年漲2%至30.33美元。

（綜合報道）

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