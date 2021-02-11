科濟藥業下周一招股 每手16565元入場

為未賺錢生科股 6月18日掛牌

科濟藥業主研CAR-T療法，可應用於血液惡性腫瘤、實體瘤。根據公司初步招股資料，CAR-T療法費用昂貴，於美國，此類療法的平均治療成本總額高達150萬美元，而直接成本是每名患者每次治療40萬美元。科濟藥業管線有11款產品，唯一核心候選產品為CAR-T產品CT053，可用於治療骨髓瘤。該產品現時正於內地進行關鍵II期試驗，並於北美進行Ib期臨牀試驗。公司指出，擬於2022年上半年向國家藥監局提交新藥申請，並於2023年上半年向美國FDA提交生物藥物上市許可申請（BLA）。

另一方面，出現散戶認購潮的內地隱形牙套生產商時代天使（6699）招股次日，孖展破2000億元。綜合券商數據，昨本地及中資券商合共借出約2276億元孖展。該股公開發售集資額為2.9億元，僅計券商孖展，超購781倍。大型券商中，耀才借出423億元，富途借出418億元，輝立借出324億元，華泰借出223億元。時代天使入場費達34,948.66元，下周二（8日）上午11時30分截止認購，6月16日掛牌。

明報記者

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