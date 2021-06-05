中銀提供「打針假」 員工最遲明年3月底領用

接種當天不用上班

中銀香港回覆本報重申，續密切留意疫情發展並結合監管機構的要求，全力配合做好社區防疫。東亞銀行（0023）回覆，鼓勵會接觸客戶，以及負責關鍵支援工作的資訊科技、交易部門及資金市場員工接種，預計相關員工人數約佔本港整體員工的三成至五成。匯豐發言人表示，正研究指引內容，會就具體執行細則與當局保持溝通。

恒生銀行（0011）發言人回覆，稱已發通告積極鼓勵與客戶有面對面接觸和涉及關鍵服務的員工，6月底前接種疫苗，如未能於指定日期前接種，或基於健康理由而不適合接種，應於6月底前檢測，期後每兩周檢測一次，該行亦正按指引就有關安排準備所需資料。渣打重申，正研究有關細節和執行安排。另外，彭博社引述匯控（0005）發給員工的備忘錄，匯控宣布從下周一起，所有香港員工都可進入辦公室工作；另一方面，員工仍可選擇遙距辦公。匯控發言人證實有關備忘錄。