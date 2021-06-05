彭博：匯控擬委兩人接替王冬勝 廖宜建料掌大中華 Rosha掌亞洲其他地區

明報記者 胡學能

彭博報道引述消息人士指出，匯控計劃今年委任王冬勝的「門生」、匯豐亞太區環球銀行業務主管廖宜建，以及掌管印度業務的首席執行官Surendra Rosha，成為該行亞洲部門的聯席負責人，廖屆時有可能掌管大中華區，Rosha則可能管理亞洲區的其他部分。報道同時引述消息人士表示，預料王冬勝會出任該行亞洲業務的非執行主席。本報向匯控發言人查詢，截稿前未有回覆。

廖宜建被指為王冬勝「門生」

王冬勝現年69歲，2005年加入匯豐出任執行董事，2010年出任匯控亞太區行政總裁。廖宜建現年48歲，是前政務司廖本懷之子，廖宜建早於1997年加入匯豐，2005年任匯豐中國地區司庫，2013年底任匯豐中國環球銀行及資本市場總監，2015年4月任匯豐中國行長兼行政總裁，去年4月被任命為匯豐亞太區環球銀行業務主管。Surendra Rosha現年50多歲，1991年加入匯豐，曾從事外匯交易、企業財資銷售等工作。

Rosha曾從事外匯及企業財資銷售

根據匯控2020年報，亞洲區稅前盈利128.32億美元，當中香港、中國內地、台灣稅前盈利合共109.48億美元。中大經濟學系副教授莊太量認為，匯控盈利集中來自大中華區，東南亞區盈利相對貢獻不大，若最終由兩人合掌亞太區業務，或反映匯控看中東南亞地區未來亦具增長潛力，而且分開一人管大中華區，一人管其他亞洲地區，相信亦便於內部問責。

莊太量：反映匯控看中東南亞區潛力

彭博今年初曾引消息人士指出，匯控當時已非正式展開王冬勝接班人的遴選工作，廖宜建、匯豐中國區行政總裁王云峰的呼聲很高，王冬勝亦指導二人，消息人士當時指廖在香港出生、英國受教育，在與內地官員會面時往往較死板，然而其流利的英語和對中國市場的深刻了解，受到投資者和分析師的歡迎。至於王云峰於南京出生，被認為更會跟官員及國企打交道。觀乎目前消息，似乎廖宜建在遴選中「看高一線」。