路透：華融部署售非核心資產 德銀美團潛在買家

路透社引述兩名消息人士指出，監管當局正要求華融出售非核心資產，包括銀行、信託、投資公司和消費金融等業務，同時監管當局亦考慮為華融今年到期的200億美元債券，作出非正式擔保。

美團、德銀和銀保監暫未回應有關傳聞。華融則回應指公司正回歸根本，專注主要業務和建立核心競爭力，未有確認或否定出售資產計劃，僅稱會適時公布，並盡力履行債務協議，並聲稱公司流動性良好。消息人士亦透露，中國也正考慮要求另外3家國有資產管理公司，精簡業務，回歸主營業務。

彭博：中國長城總裁任華融總裁

另外，彭博亦引述消息指出，華融昨日召開內部會議，會上宣布中國長城資產管理公司黨委副書記、總裁梁強，將出任華融黨委副書記，並獲提名擔任華融總裁，只待銀保監核准。華融總裁一職自去年11月起懸空至今。