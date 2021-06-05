恒指換馬成交增 港股跌47點

恒指全周跌0.71%

國指昨跌0.2%，報10,805點；科指跌0.84%，報8095點，全周分別上升0.11%和1.73%，跑贏恒指表現。美團（3690）績後持續上升，一周累升近14%，昨日回吐1.69%。車股持續跑贏大市，吉利汽車（0175）昨升逾6%，全周升幅逾13%。獲納入恒指和國指的比亞迪（1211）昨升1.16%，自季檢公布後累升17%。

不過，另外兩隻藍籌新貴信義光能（0968）和碧桂園服務（6098），則分別下跌1.5%和4.14%。

小米（1810）早市曾升見30.45元的3個半月新高，不過北水大手淨沽12億元，收市倒跌1.5%。恒指權重被減的友邦（1299）Ｕ盤時段急抽，全日由跌轉升0.41%，騰訊（0700）跌幅收窄至0.65%。

分析：大市升勢動力減弱

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股近期的上升由A股帶動，本身缺乏推動因素。下周中美皆會公布通脹數據，美國通脹連續兩個月超過2%，市場預期5月CPI繼續高企，擔心聯儲局需開始討論減少量寬，影響科技股表現，另外人民幣升勢被遏止，降低A股推動力，對港股亦有影響。他認為恒指本周未能突破3月高位，顯示升勢動力減弱，大市繼續2月以來的偏弱趨勢。