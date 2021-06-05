馬斯克帖文「心碎」 比特幣應聲跌

【明報專訊】特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的言論，再次觸發加密貨幣跌勢。馬斯克昨於Twitter發文，標籤「#Bitcoin」並配上「心碎」符號，暗示跟比特幣（Bitcoin）分道揚鑣後，比特幣價格應聲倒下，由此前的3.9萬美元急挫近一成至3.6萬美元水平。另一熱捧以太幣（ETH）也受波及，由約2900美元急跌至2600美元。
網民：可否封鎖馬斯克帳戶？
不少網民散戶留言稱，馬斯克的帖文往往影響加密貨幣價格，會讓不少沒有經驗的投資者損手，更問「Twitter可否封鎖馬斯克的帳戶？」帖文同時引來DeFi交易平台創辦人孫宇晨回應，直言自己將會購買馬斯克出售的所有比特幣，更在「#Bitcoin」的標籤後配上「心形」符號。
馬斯克一直被形容為幣圈「牆頭草」，不時「出口術」托市。此前在特斯拉宣布暫停接受顧客以比特幣買車後不久，馬斯克曾在Twitter發帖，透露跟北美的比特幣礦工商討利用可再生能源，刺激比特幣即時反彈至接近4萬美元。
馬斯克曾因為「發功」影響特斯拉（美︰TSLA）股價，於2018年遭美國證券交易委員會（SEC）提出證券欺詐指控；雙方其後和解，馬斯克為此繳納2000萬美元（約1.55億港元）罰款，並同意往後在社交媒體發帖若談及公司業務，須經公司律師審批。