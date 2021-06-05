馬斯克帖文「心碎」 比特幣應聲跌

網民：可否封鎖馬斯克帳戶？

不少網民散戶留言稱，馬斯克的帖文往往影響加密貨幣價格，會讓不少沒有經驗的投資者損手，更問「Twitter可否封鎖馬斯克的帳戶？」帖文同時引來DeFi交易平台創辦人孫宇晨回應，直言自己將會購買馬斯克出售的所有比特幣，更在「#Bitcoin」的標籤後配上「心形」符號。

馬斯克一直被形容為幣圈「牆頭草」，不時「出口術」托市。此前在特斯拉宣布暫停接受顧客以比特幣買車後不久，馬斯克曾在Twitter發帖，透露跟北美的比特幣礦工商討利用可再生能源，刺激比特幣即時反彈至接近4萬美元。

馬斯克曾因為「發功」影響特斯拉（美︰TSLA）股價，於2018年遭美國證券交易委員會（SEC）提出證券欺詐指控；雙方其後和解，馬斯克為此繳納2000萬美元（約1.55億港元）罰款，並同意往後在社交媒體發帖若談及公司業務，須經公司律師審批。