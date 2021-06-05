Tesla在華銷量「腰斬」 股價曾挫逾5%

昨晚早段反彈4%

據知情人士透露，特斯拉於內地汽車訂單由4月逾1.8萬張，降至上月約9800張。報導又引述沃倫資本首席執行官Junheng Li給美國視台CNBC的電郵中表示，儘管特斯拉未談到其在中國公關危機的潛在影響，但她預計影響將是重大的。她又稱，相關數據很難準確量化需求下降的程度是由於市場對特斯拉安全功能的擔憂，或競爭加劇。

今年3月12日，內地政府發布《汽車數據安全管理若干規定》，規定要求汽車製造商需在中國境內存儲數據，如需將數據發送至海外實體須獲得監管許可。10日後，市傳內地政府以特斯拉的車上攝影機有安全疑慮為由，禁止特斯拉的車進入軍事設施、部分敏感國企與政府部門。到4月，一名特斯拉女車主於上海車展抗議，高呼「特斯拉煞車失靈」，令其家人喪命。上月又有一輛特斯拉汽車碰撞兩名正在處理事故的交警，當中一名交警死亡。

沃倫資本：5月內地訂單跌30%

中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，佔其總銷售約30%。路透社報道提及，創辦人馬斯克（Elon Musk）正努力應對相關的調查及與中國的公關關係。報道又引述沃倫資本報告估計，特斯拉5月在內地的訂單可能按月跌約30%。沃倫資本分析師稱，雖沒有50%的跌幅那麼可怕，但其銷售表現是「災難性」。

路透報道稱，特斯拉中國銷量下滑之際，正是中國監管機構採取強硬立場。原因是過去幾個月安全擔憂和消費者投訴增加，以及與華府緊張局勢日益加劇。據乘聯會汽車銷售統計，特斯拉於內地市場主要銷售Model 3 和 Model Y電動車，4月銷售1.17萬輛，3月有3.55萬輛。另外，瑞信研究顯示，特斯拉在全球電動車市場份額從3月的29%下降到4月的11%。